莫斯科心脏地带绽放哈萨克斯坦艺术珍宝：特列季亚科夫画廊开启文化对话新篇

展览持续至11月23日，向观众呈现哈萨克斯坦雕塑大师托列根·多斯马甘别托夫、叶尔肯·梅尔格诺夫、奥尔加·普罗科皮耶娃及叶斯肯·谢尔盖巴耶夫的作品。这些杰作展现20世纪哈萨克雕塑艺术形成与发展的多元艺术探索。

关于展览筹备、理念基础及观众反响，哈萨克文化网（Qazaq Culture）专访特列季亚科夫画廊国际展览部首席专家、俄罗斯功勋文化工作者、特列季亚科夫奖获得者塔季扬娜·古巴诺娃。

Фото: qazaqculture.com

记者：塔季扬娜·波利卡尔波芙娜，在特列季亚科夫画廊举办哈萨克斯坦艺术家展览的构想如何诞生？

塔季扬娜·古巴诺娃： 这一想法并非偶然。源于俄罗斯文化部长奥尔加·柳比莫娃与哈萨克斯坦文化与信息部长艾达·巴拉耶娃会晤，讨论2025年莫斯科哈萨克文化日计划。同年正值阿比尔汗·卡斯捷耶夫国立艺术博物馆90周年——这一机构对哈萨克斯坦美术学派形成贡献卓著。

两大庆典交汇，为大型文化项目提供了绝佳契机。该项目不仅展示哈萨克斯坦艺术精品，更是两国文化对话的象征。特列季亚科夫画廊不仅是俄罗斯国家艺术博物馆，更是后苏联民族艺术传统交融的平台。

画廊藏有苏联时期哈萨克斯坦艺术家珍稀佳作。这些作品连接过去与现在，为展览注入独特内涵。我们借此向观众展现民族造型与雕塑艺术的传承及其在世界艺术史中的地位。

我们希望展览不止于作品陈列，而是讲述哈萨克斯坦艺术历程的生动叙事，诉说那些捕捉时代精神、草原哲学与哈萨克文化内在和谐的灵魂。

Фото: qazaqculture.com

记者：筹备过程中，您设定的核心目标是什么？

塔季扬娜·古巴诺娃： 首要目标是让观众领略20世纪哈萨克斯坦造型艺术巅峰——从首批职业艺术家到世纪末定义艺术方向的大师。展览以阿比尔汗·卡斯捷耶夫作品开篇，他是哈萨克斯坦职业造型艺术奠基人。其画作奠定民族美术学派根基，为后辈指明方向。

展览结构如视觉叙事，讲述民族艺术传承。艾莎·加雷姆巴耶娃、古丽法鲁斯·伊斯马伊洛娃、萨贝尔·曼别耶夫、卡纳菲亚·捷尔扎诺夫、莫尔达赫梅特·肯巴耶夫等艺术家巧妙融合民族传统与现实主义手法，作品保留哈萨克世界精神温暖与真实。

随后，观众通过“六十年代人”作品步入更大胆、自由的艺术语言。萨利希特丁·艾特巴耶夫、沙伊马尔丹·萨里耶夫、托克博拉特·托吉斯巴耶夫作品洋溢内在力量、色彩张力与新艺术语言追求。

展览高潮是卡米尔·穆拉舍夫哲学三联画《土地与时间。哈萨克斯坦》，融汇国家过去、现在与未来，象征文化记忆不灭之线与民族精神力量。

Фото: qazaqculture.com

记者： 展览特别突出哈萨克斯坦雕塑家作品，这一决定缘何？雕塑在展览整体概念中承载何意？

塔季扬娜·古巴诺娃： 雕塑是哈萨克斯坦艺术传统不可或缺部分，缺之则民族造型艺术图景不完整。展出托列根·多斯马甘别托夫、叶尔肯·梅尔格诺夫、奥尔加·普罗科皮耶娃、叶斯肯·谢尔盖巴耶夫等大师作品。他们通过形式可塑性与材质情感力量，精准传递民族性格与内在力量。

这些作品与俄罗斯展品并置，营造艺术与语义和谐，凸显共同传统传承、哈萨克斯坦雕塑学派独特旋律与哲学深度。

Фото: qazaqculture.com

记者：展览置于20世纪艺术空间而非独立展厅，这一安排有何深意？

塔季扬娜·古巴诺娃： 这是深思熟虑之举。我们追求俄罗斯与哈萨克斯坦艺术对话，不仅展示差异，更突出艺术家艺术思维与主题共鸣。

卡斯捷耶夫、伊斯马伊洛娃或捷尔扎诺夫画作与苏联时期俄罗斯艺术家并列，观众不由自主比较。共同主题、相似语调、对故土与劳动者的热爱跃然而出。同时，哈萨克艺术家作品流淌独特诗意，与游牧文化关联、对空间与光线的向往。

观众与专家热情响应。对许多人而言，这是难得一见尘封数十年的珍品。小型展览却涵盖哈萨克斯坦造型艺术全貌，呈现关键阶段与标志人物。

众多评论家指出俄哈艺术家共鸣：从日常发现美、对民族传统敬重与深刻诗意视角——这些特质从精神层面拉近两国文化。

Фото: qazaqculture.com

记者：莫斯科观众是否以巨大热情迎接展览并给予积极评价？

塔季扬娜·古巴诺娃：是的，兴趣远超预期。短短三周，逾4万人参观。许多人首次通过造型艺术认识哈萨克斯坦。

画廊儿童工作室学员受展览启发创作画作，令人难忘。大草原、毡房、民族图案在他们想象中复活，化作新形象。

博物馆专家高度评价展品遴选。尽管规模不大，却清晰勾勒哈萨克斯坦造型艺术演进，揭示主要方向与艺术流派特征。

最重要的是，这不止展览，而是俄哈艺术交融的真正文化对话。

记者： 您认为展览最大成就是什么？它在观众与专业圈留下何种印记？

塔季扬娜·古巴诺娃：对我而言，最宝贵的是人们的真挚情感。观众感受到两国文化亲近、共同精神根脉与和谐追求。我们成功展现哈萨克斯坦艺术是世界艺术空间不可分割部分。

展览更成为两国博物馆新伙伴关系的开端。希望此类项目成常态。因为文化交流总能激发互鉴与精神联结。

记者：最后一个问题：当下，您认为哈萨克斯坦艺术的核心使命是什么？

塔季扬娜·古巴诺娃： 哈萨克斯坦艺术是民族文化身份的镜子。它保留游牧生活记忆与对自然的敬畏，同时以当代语言发声。

通过绘画、雕塑、版画，哈萨克斯坦向世界展示自己——一个深刻感知美、哲思深邃、无需翻译即可与世界对话的民族。

艺术是我们内心的无声言语、精神密码。

【编译：木合塔尔·木拉提】