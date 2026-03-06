哈萨克斯坦央行维持紧缩立场 基准利率维持18%不变

据国家银行发布消息，这一决定是基于最新一轮宏观经济预测结果、对主要指标的动态评估，以及对通胀风险平衡情况的综合研判。

数据显示，2026年2月，哈萨克斯坦年度通胀率为11.7%，符合预期，较1月的12.2%有所回落。通胀各项构成指标均呈放缓趋势：食品类价格涨幅从12.9%降至12.7%；非食品类商品涨幅由11.7%降至11.6%；有偿服务价格涨幅则从12%显著降至10.8%。

分析认为，推动去通胀进程的因素包括：审慎偏紧的货币信贷环境、坚挺的坚戈汇率、无抵押消费贷款增速放缓、存款准备金要求的逐步提升，以及通过对冲操作减少市场过剩流动性。此外，政府与国家银行联合实施的综合反通胀措施，也在抑制物价上涨方面发挥了作用。评估认为，增值税税率提高对通胀动态的影响相对有限。

值得关注的是，2026年2月，月度通胀率有所抬头，升至1.1%。同时，当月核心通胀率为0.8%。

【编译：阿遥】