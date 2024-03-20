霍尔果斯保税区哈萨克斯坦粮食接收码头试运行

据农业网消息，2023年夏季，综合保税区内容量为5万吨的粮食仓储设施投入使用，今年年初，这里接收了首批装在漏斗车中的货物。

在此之前，从哈萨克斯坦运往霍尔果斯的粮食和油籽只能通过集装箱和汽运运输。粮食漏斗车的投入使用大幅增加了哈萨克斯坦提升对华粮食出口辆的可行性。

宽轨铁路线从哈萨克斯坦一侧连接到霍尔果斯综合保税区。粮食卸载线可容纳七个车皮，一列火车的卸载速度需6小时。该码头每天可接收两列火车（6000吨谷物）。

截止目前，该码头还处于试运行状态，但很快就可以稳定地接收列车。未来，当地政府计划将霍尔果斯综合保税区的一次性粮食储存能力从目前的5万吨提高至100万吨，粮食储存设施分阶段建设工作将在近期开始。新铁路线的建设也在计划之中。

霍尔果斯综合保税区内有多家饲料企业。这些企业目前每年对饲料用粮食的需求超过200万吨。预计到新的一季，这一数字还会增加，因为这里还将新建三家类似的工厂。因此，等外（无分级）小麦、大麦和玉米尤其受中国买家青睐。