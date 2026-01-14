累计飞行超1.2万小时 哈萨克斯坦军用飞行员启动新年度训练飞行

本轮训练旨在系统提升飞行机组、工程技术人员以及保障分队的专业能力。训练内容涵盖模拟器课程、安全规范检查、非正常情况处置演练，以及对飞行人员、飞行指挥组和航空技术装备战备状态的综合检验。

在实际飞行过程中，机组重点演练现代空战方式，并开展对地面和海上目标实施航空打击的训练。同时，空中侦察和电子战装备的运用被列为重点科目之一。

第19132部队参谋长、中校提穆尔·桑德巴耶夫表示，此类训练有助于保持部队的高战备水平，并将新的战术方法及时融入日常实战训练。

除战术飞行外，机组还执行向有无装备的起降点运送和投送兵力、模拟伤员后送、搜救保障，以及各类物资运输任务，包括外挂载荷运输。训练全过程由教官依据客观监控数据进行质量评估。飞行多在能见度受限、降水频繁、气温变化剧烈等复杂气象条件下进行。

在山区飞行中，机组需应对多变气流和气压变化带来的影响；水面飞行则因缺乏明显视觉参照而难度增加。夜间训练期间，飞行员使用夜视设备执行任务，在演练隐蔽行动要素时，航空器机载灯光处于关闭状态。

报道指出，近年来用于航空兵部队战备训练的时间持续增加，这为提升整体作战能力和复杂条件下的任务执行水平提供了有力保障。

【编译：达娜】