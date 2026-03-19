乌央行维持14%基准利率不变 以应对核心通胀压力

乌央行分析，目前消费活跃度保持高位，加之外部环境带来的通胀风险，要求央行必须维持从紧货币政策环境，以确保通胀率在中期内回落至预期目标。

乌央行数据显示，该国通胀率自年初以来有所抬头：2月份核心通胀率达到6.3%，综合通胀率则升至7.3%。其中，食品价格构成主要通胀压力。在强劲需求推动下，经济活跃度保持旺盛：零售额、不动产交易量及财政支出增长，有力支撑工业、服务业及建筑业发展。

乌央行在声明中指出，在此期间生产价格指数明显上升。在高需求环境下，生产者成本极有可能转嫁至终端售价，并随后反映在消费价格指数中。

声明强调，外部经济环境中地缘政治局势加剧也对物价构成威胁。特别是全球供应链中断可能导致国际市场能源与粮食价格上涨；此外，由于物流线路变更，运输成本也将随之增加。

基于上述因素，乌兹别克斯坦央行将继续执行从紧货币政策，以确保物价稳定并降低通胀预期。

乌央行货币政策目标是：在中期内将通胀率降至5%水平，确保宏观经济稳定并维护民众购买力。

乌央行表示将持续密切监测市场动向，若实现通胀目标进程出现延迟，不排除进一步收紧货币信贷条件的可能性。