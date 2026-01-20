哈萨克斯坦银行2025年盈利超2.7万亿坚戈

数据显示，2025年12月，哈萨克斯坦各商业银行合计盈利约2170亿坚戈。尽管全年利润保持增长，但增速有所放缓。作为对比，2024年银行业利润同比增长17%，当年净利润为 2.553万亿坚戈。

值得注意的是，2025年银行业收入结构发生明显变化。全年银行总收入同比大幅增长38%，达到98.8万亿坚戈。其中，非利息类收入成为主要增长动力，规模升至89.3万亿坚戈，同比增长39.6%。

非利息收入中，资产重估收益占据主导地位。相关收入同比增加24万亿坚戈，达到83万亿坚戈，成为推动银行利润增长的关键因素。

与此同时，与获取利息相关的收入（包括在国家银行的存款、与客户开展的金融业务等）也实现增长，同比上升27%，增加约2万亿坚戈，总额达到9.4万亿坚戈。

在成本端，2025年银行业支出（不含企业所得税）同比增长39%，增加26.9万亿坚戈，达到95.4万亿坚戈。支出上升的主要原因同样来自资产重估相关成本，其规模达到83万亿坚戈，同比增长40%。

截至2026年1月1日，哈萨克斯坦银行业总资产增至70.8万亿坚戈，同比增长15%；负债规模达到60.2万亿坚戈，同比增长14.2%；银行业资本总额为10.6万亿坚戈。

统计还显示，2025年全年，哈萨克斯坦银行业平均每月盈利约2280亿坚戈，反映出在复杂的经济环境下，银行体系整体盈利能力依然保持在较高水平。

【编译：达娜】