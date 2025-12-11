哈萨克斯坦央行储备增至621亿美元 黄金资产增长支撑增幅

国际储备：黄金资产增长6.2%

数据显示，11月央行的黄金投资组合增长6.2%，达到445亿美元。

央行公布的统计数据表明，11月其总国际储备较前月增长2.7%（+13亿美元），余额达到621亿美元。增幅主要来自黄金持有量的扩大；与此同时，第二级银行在央行账户和存款中的资金下降至175亿美元（-5.3%）。

在考虑国家基金的外币资产（636亿美元）后，哈萨克斯坦的总国际储备在11月底达到1,257亿美元（+15亿美元）。

外汇市场：坚戈连续走弱

在外汇市场方面，哈萨克斯坦坚戈连续第三天走弱。USDKZT汇率上升至514.89坚戈/美元（+5.68坚戈），当日交易量增至3.356亿美元（+5000万美元）。

分析指出，坚戈走弱的原因包括：

年末对外币需求季节性上涨（如节前消费与旅行增加、预算执行加速）

国际油价下跌

卢布走弱

美元指数在交易时段上升

货币市场：短期利率下降

金融家协会指出，税收期结束后系统流动性增加，导致货币市场利率回落：

TONIA利率从17.16%降至17.07%

SWAP-1D利率从10.89%降至10.76%

当日货币市场总成交量为7479亿坚戈（+449 亿）。

与此同时，央行存款拍卖的需求增至1万亿坚戈（+3001亿），并全部按年利率18%满额满足。市场“空头头寸”规模上升至约6.2万亿坚戈。

股市：KASE指数小幅下跌

周二，KASE指数下降0.5%至6,862.3点，成分股表现分化。

下跌较明显的股票包括：

哈国家原子能工业公司（Kazatomprom）：-3.3%

Kaspi：-0.8%

部分跌幅被以下股票的上涨抵消：

中央信贷银行BCC（哈萨克斯坦商业银行）：+1.0%

企业消息方面，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）在上周回购10.9万份全球存托凭证（GDR），金额7.47万美元，作为其股票与GDR回购计划的一部分。

能源市场：油价继续下跌

周二，国际油价与汽油价格继续下跌0.9%，加剧前一日跌势。油价降至近一周半以来的最低水平——61.9美元/桶。

分析称，油价承压主要来自：

美元走强

全球供应过剩担忧加剧

不过，由于俄乌冲突持续，市场预计俄罗斯能源出口限制不会很快取消，因此油价跌幅有限。

风险资产：美股表现不一

在美国市场方面，美股三大指数涨跌互现，波动区间为-0.4%至+0.1%。投资者正等待美联储即将公布的利率决定。市场普遍预期，美联储将连续第三次下调25个基点的基准利率。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储利率预测工具（FedWatch）工具，相关概率约为87%。

金融家协会指出，美联储官员内部对进一步降息存在分歧：

一部分认为应降息以防止劳动力市场进一步疲软

另一部分担忧降息可能加剧通胀压力

企业新闻方面，摩根大通（JPMorgan Chase）股价下跌4.7%。其零售业务负责人玛丽安·雷克表示，2026年的运营成本或将比预期高出约9%，达到1050亿美元，主要因其业务部门成本上升。

避险资产：黄金上涨、美债小幅攀升

在避险资产方面，市场情绪平淡，无明显买盘动力。

黄金价格升至4,236美元/盎司（+0.4%）

10年期美国国债收益率从4.17%升至4.19%

美元指数稳定在99.2点（+0.1%）

【编译：达娜】