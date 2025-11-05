中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    14:20, 05 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦银行资本门槛拟降至100亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃在议会全体会议上透露，《银行与银行活动法》及相关配套修正案草案已提交审议。该法案旨在落实2024—2025年国情咨文精神，核心目标是通过引入“基础牌照”与“通用牌照”双轨制，降低中小银行准入门槛、激发市场活力，同时筑牢系统性金融稳定防线。

    bank
    Фото: Kazinform

    草案共9章23节135条，对现行法规进行全面精简与重构。新设章节涵盖公司治理、风险监管、问题银行处置等关键领域，并同步修订7部法典与35项法律。

    阿布勒哈斯莫娃强调，新法明确五大监管使命： 
    - 夯实银行体系法律基础；
    - 强化审慎监管与现场检查；
    - 守护存款人、债权人与客户权益；
    - 促进公平竞争；
    - 提升金融素养与服务可及性。

    核心改革：差异化牌照+资本松绑

    为遏制市场过度集中、鼓励新玩家入场，草案推出“基础银行牌照”： 
    - 资产上限：5000亿坚戈（约合10亿美元）； 
    - 最低资本：100亿坚戈（较现行门槛大幅降低）； 
    - 业务范围：聚焦零售与中小企业信贷，禁止高风险衍生品交易； 
    - 监管红利：简化年度压力测试、减少现场检查频次、精简报送报表。

    “此举并非放宽监管，而是精准施策——让中小银行轻装上阵，同时通过资本与资产‘天花板’防范系统性风险。”署长表示，具体限额将由部门规章进一步明确。

    业内分析认为，此轮改革直击哈萨克斯坦银行业“大者恒大”痛点：当前前五大银行资产占比超80%。100亿坚戈资本门槛将大幅降低区域性银行与数字银行创设成本，预计未来三年内新增牌照申请将激增30%。同时，配套的风险隔离机制（如基础银行不得参与跨境复杂交易）将确保金融稳定不因竞争加剧而动摇。

    草案已进入议会二读程序，预计2026年初正式生效。哈萨克斯坦金融监管层正以“宽入严管”逻辑，重塑更具韧性与包容性的银行生态。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

