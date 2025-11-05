哈萨克斯坦银行资本门槛拟降至100亿坚戈

草案共9章23节135条，对现行法规进行全面精简与重构。新设章节涵盖公司治理、风险监管、问题银行处置等关键领域，并同步修订7部法典与35项法律。

阿布勒哈斯莫娃强调，新法明确五大监管使命：

- 夯实银行体系法律基础；

- 强化审慎监管与现场检查；

- 守护存款人、债权人与客户权益；

- 促进公平竞争；

- 提升金融素养与服务可及性。

核心改革：差异化牌照+资本松绑

为遏制市场过度集中、鼓励新玩家入场，草案推出“基础银行牌照”：

- 资产上限：5000亿坚戈（约合10亿美元）；

- 最低资本：100亿坚戈（较现行门槛大幅降低）；

- 业务范围：聚焦零售与中小企业信贷，禁止高风险衍生品交易；

- 监管红利：简化年度压力测试、减少现场检查频次、精简报送报表。

“此举并非放宽监管，而是精准施策——让中小银行轻装上阵，同时通过资本与资产‘天花板’防范系统性风险。”署长表示，具体限额将由部门规章进一步明确。

业内分析认为，此轮改革直击哈萨克斯坦银行业“大者恒大”痛点：当前前五大银行资产占比超80%。100亿坚戈资本门槛将大幅降低区域性银行与数字银行创设成本，预计未来三年内新增牌照申请将激增30%。同时，配套的风险隔离机制（如基础银行不得参与跨境复杂交易）将确保金融稳定不因竞争加剧而动摇。

草案已进入议会二读程序，预计2026年初正式生效。哈萨克斯坦金融监管层正以“宽入严管”逻辑，重塑更具韧性与包容性的银行生态。

【编译：木合塔尔·木拉提】