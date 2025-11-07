华盛顿举行“C5+1”机制成立十周年商业会议

会议在美国肯尼迪艺术中心（Kennedy Center for the Performing Arts）召开，来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦及美国政府和商界代表出席。论坛的核心议题是扩大中亚与美国之间的贸易、经济与投资合作。

会议期间，参会各方就吸引美国投资进入哈萨克斯坦及中亚地区的基础设施、能源和创新项目展开讨论，同时还就稀有金属、金属制品及农产品出口至美国市场、以及数字化与金融科技合作等议题交换了意见。

哈萨克斯坦方面的与会机构包括"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金、巴伊铁列克国有控股公司、哈萨克矿业公司（Kaz Minerals）、Qarmet、Freedom Holding Corp.、Bilim Media Group、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）以及“Tau-Ken Samruk”国家矿业公司、“Port Kuryk（Semurg Invest）”等公私部门代表。

Фото: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

本次会议设有五个专题会议，议题涵盖供应链发展、人工智能应用、数字经济建设及双边投资。

哈萨克斯坦担任数字经济分会主席，会议重点讨论了数字化前景、人工智能推广、网络安全以及跨境在线服务发展等内容。

哈萨克斯坦代表企业包括 Kaspi.kz、ERG、BTS Digital、Air Astana 等。与会者指出，哈萨克斯坦作为欧亚IT枢纽的地位正不断提升。目前，“微软（Microsoft）”、“亚马逊（Amazon）”、“英伟达（Nvidia）”和“星链（Starlink）”等国际领先科技公司已在哈萨克斯坦开展业务，而与“Meta”和“Amazon”的合作项目正在推动卫星互联网建设和哈萨克语人工智能模型开发。

在专题讨论中，与会专家强调，阿斯塔纳已成为华盛顿在中亚地区最主要的经贸伙伴：哈萨克斯坦贡献了该地区超过60%的国内生产总值，并占中亚与美国双边贸易总额的75%。

自独立以来，美国对哈萨克斯坦累计投资超过1000亿美元，约占对中亚地区总投资额的80%。

此外，会议还探讨了哈萨克斯坦企业在美国的投资项目。

哈萨克斯坦公司 1Thirty Holding 宣布将在美国投资1.3亿美元 建设粉末涂层化工综合体——这将成为哈萨克斯坦在美国的首个工业投资项目。

同时，abr+公司 计划在美国开设“AUYL”连锁餐厅。

根据托卡耶夫总统访美成果，哈萨克斯坦与美国签署了29份双边合作文件，总金额约170亿美元，涵盖工业、能源、教育、数字化及创新等领域。这些协议标志着两国战略伙伴关系进一步深化，也为双边经贸合作注入新的动力。

【编译：达娜】