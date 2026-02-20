哈萨克斯坦财产性收入税缴纳期限延长至两年

根据新规定，若公民在购置房地产两年内出售并产生差价收益，须就该收益缴纳10%的财产性收入税。此前，该期限为一年。

专家举例说明：若公民于2026年2月16日以1000万坚戈购入一套住房，并在2028年2月16日之前以1500万坚戈出售，则产生500万坚戈的收益，其中10%即50万坚戈需作为税款缴纳。

需要指出的是，若房地产购置时间为2025年12月31日（含）之前，仍适用旧规，即仅在购房后一年内出售才需缴纳该项税款。

此外，科普特列乌勒建议，对于通过赠与或继承方式取得的房产，应及时在专业评估机构进行资产评估。否则，该房产的初始价值将被视为零。

例如，若继承或受赠房产经评估价值为1000万坚戈，并在两年内以相同价格出售，则不产生应税收益；若以1200万坚戈出售，则200万坚戈差额为应税收入，需缴纳10%税款。若未进行评估，税务机关将以国家登记机关记录的初始价值为依据计算。

值得注意的是，上述规定仅适用于位于哈萨克斯坦境内的不动产。若公民在境外购置房地产，无论持有时间长短，即便10年后出售，只要产生收益，均须依法缴纳相应税款。

【编译：达娜】