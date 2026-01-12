调查显示：银行存款成为哈萨克斯坦居民主要理财方式

该项调查覆盖全国1500名受访者。结果显示，2025年12月有70.2%的受访者表示将资金存放在银行存款中，而这一比例在10月和11月分别为69.8%和65%，呈持续上升趋势。

多元储蓄方式并存，现金和房地产占比下降

除银行存款外，受访者还采用多种方式保存个人资产。其中，32.1%的受访者选择持有现金，但这一比例持续下降，10月和11月分别为34.1%和35.2%。选择房地产作为储蓄方式的受访者占比为20%，低于11月的24.5%。同时，投资证券的比例为9.5%，显示出该方式在居民中的接受度正在逐步提升。

本币坚戈仍为首选，外币偏好整体下降

调查还显示，在储蓄币种选择方面，坚戈继续保持主导地位。83.6%的受访者表示主要以坚戈形式存放储蓄。

外币方面，30.9%的受访者选择美元，但这一比例较去年12月的37.4%明显下降。欧元储蓄比例为8.9%，尽管2025年内波动较大，但在年末有所回升（11月为9.9%，8月仅为1.9%）。以俄罗斯卢布形式储蓄的比例为3%，全年呈下降趋势，5月曾达到9.7%。

超三分之一受访者实现资产增长

调查结果还显示，过去一年中，37.6%的受访者成功实现个人储蓄增长，40.7%的受访者的资产规模保持不变。不过，在节前的12月，仅有25.3%的受访者表示能够额外存下一笔资金。

收入结构：中等收入群体占比最高

从收入水平分布来看，月收入超过50万坚戈的受访者仅占11.6%；月收入在30万至50万坚戈之间的占23.4%；占比最高的群体为月收入15万至30万坚戈，占31.2%。

【编译：达娜】