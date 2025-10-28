中文
    哈芬总统举行大范围会谈 经贸合作与全球议题深度对接

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与芬兰总统亚历山大·斯图布28日在总统府举行了有两国代表团参与的大范围会晤，双方就深化多领域合作交换意见。

    Президенты Казахстана и Финляндии продолжили переговоры с участием делегаций двух стран
    Фото: Акорда

    托卡耶夫总统指出，芬兰是哈萨克斯坦在北欧及欧盟的主要贸易伙伴。

    他强调，芬兰在清洁能源、技术、数字创新、生态责任、治理、教育及人力资本等领域的高标准享誉全球，其成就对包括哈萨克斯坦在内的许多国家具有示范意义。

    “在您的领导下，芬兰在欧洲乃至全球发挥建设性作用。贵国对国家立场和价值的坚守，使其成为全球典范，我们对此高度评价。哈萨克斯坦珍视与芬兰的友好关系，愿落实既有协议并开拓合作新领域。”托卡耶夫说。

    Қазақстан Финляндиямен достық қарым-қатынасқа баса мән береді – Президент
    Фото: Ақорда

    总统认为，贸易经济合作潜力巨大，政府间委员会发挥关键作用。

    他表示，芬兰代表团携商界人士与会，彰显赫尔辛基深化伙伴关系的真诚意愿。哈萨克斯坦愿全力支持与芬兰企业的联合项目，并邀请芬商利用我国对外资的优待政策，借道进军中亚广阔市场。

    Александр Стубб
    Фото: Акорда

    斯图布总统转达，芬兰企业有意扩大在哈市场布局。

    “会谈筹备期间，一位企业家表示：‘必须认识到哈萨克斯坦的变革迅猛快速，我们不能因拖沓或官僚而反应迟钝。’这对正处于发展快车道的两国是可喜信号。”芬兰总统说。

    双方还就区域及国际议程热点交换看法。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

