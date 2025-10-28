哈芬总统举行大范围会谈 经贸合作与全球议题深度对接

托卡耶夫总统指出，芬兰是哈萨克斯坦在北欧及欧盟的主要贸易伙伴。

他强调，芬兰在清洁能源、技术、数字创新、生态责任、治理、教育及人力资本等领域的高标准享誉全球，其成就对包括哈萨克斯坦在内的许多国家具有示范意义。

“在您的领导下，芬兰在欧洲乃至全球发挥建设性作用。贵国对国家立场和价值的坚守，使其成为全球典范，我们对此高度评价。哈萨克斯坦珍视与芬兰的友好关系，愿落实既有协议并开拓合作新领域。”托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

总统认为，贸易经济合作潜力巨大，政府间委员会发挥关键作用。

他表示，芬兰代表团携商界人士与会，彰显赫尔辛基深化伙伴关系的真诚意愿。哈萨克斯坦愿全力支持与芬兰企业的联合项目，并邀请芬商利用我国对外资的优待政策，借道进军中亚广阔市场。

Фото: Акорда

斯图布总统转达，芬兰企业有意扩大在哈市场布局。

“会谈筹备期间，一位企业家表示：‘必须认识到哈萨克斯坦的变革迅猛快速，我们不能因拖沓或官僚而反应迟钝。’这对正处于发展快车道的两国是可喜信号。”芬兰总统说。

双方还就区域及国际议程热点交换看法。

【编译：木合塔尔·木拉提】