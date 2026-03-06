性别平等：国际趋势以及哈萨克斯坦面临的机遇与挑战

全球实现性别平等仍需约123年

世界经济论坛自2006年以来持续发布《全球性别差距指数》，对各国男女在经济、教育、健康和政治等领域的平等程度进行评估。最新报告涵盖148个国家，数据显示全球性别差距已缩小至68.8%，较2024年仅提升0.3个百分点。按照当前进展速度，全球实现完全性别平等仍需约123年。

从各国经验来看，排名靠前的国家普遍得益于长期、系统性的政策推动。例如，冰岛以92.6%的成绩连续16年位居榜首。该国严格执行同工同酬法律，女性在政治与经济领域的参与度较高，整体性别平等水平已超过90%。

总体来看，指数排名前十的国家均已缩小至少80%的性别差距，其中八个来自欧洲。亚洲方面，新加坡是少数进入全球前50位的国家之一。相反，阿富汗则处于指数末位。近年来，该国对女性教育和就业的限制大幅增加，导致其性别平等水平明显下降。

Qazaq Expert Club社会领域专家托尔金·萨梅托娃指出，将性别差距简单归因于文化传统并不准确，其本质是制度、经济与政治因素相互作用的结果。

她表示，在民主制度完善、司法独立且法律保障机制有效运作的国家，性别歧视通常会受到法律约束和惩罚，男女平等机会能够真正落到实处。例如挪威、芬兰等北欧国家，多年来一直将性别平等作为国家政策的重要方向。

专家同时指出，在战争、政治危机和社会动荡的环境下，性别不平等往往会加剧。因为在这些时期，女性往往首先失去接受教育、就业以及获得安全保障的机会。她认为，近期中东地区爆发的新一轮冲突，可能会对整个地区的性别平等进程带来严重倒退。

中亚地区：进展与问题并存

从区域来看，中亚在全球八大区域中排名第四，性别差距平均缩小69.8%。这一成绩在全球范围内不算落后，但仍有较大提升空间。

该地区的优势主要体现在教育和健康领域。教育平等指数达到99.3%，健康与预期寿命指标为97.3%，使中亚跻身全球表现较好的地区之一。

经济参与度方面，中亚地区女性参与率为71.2%，女性在劳动力市场的活跃程度正逐渐影响地区经济结构。

不过，政治参与仍是明显短板。该指标仅为11.6%，女性在议会和政府机构中的比例依然偏低。但自2006年以来，各国女性进入政府部门和议会的人数总体呈逐步上升趋势。

社会学家托尔金·萨梅托娃指出，这些指标不仅关乎社会公平，也与经济发展战略密切相关。

她表示，如果人口中的一半无法充分发挥潜力，国家实际上是在主动限制自身的经济增长。从这个角度看，性别平等不仅是社会问题，也是经济发展的现实需求。

哈萨克斯坦排名有所下降

在全球148个国家中，哈萨克斯坦以0.698分位列第92位。相比2024年的第76位（0.710分），排名有所下降。

不过，在教育和医疗健康领域，哈萨克斯坦依然保持较高水平。识字率和高等教育机会方面几乎实现完全平等。在高等教育中，女性比例甚至更高：女性占58.38%，男性为48.73%。健康与预期寿命指标为0.976分，排名全球第33位。

然而，在经济领域差距仍较明显。女性劳动力参与率为63.3%，而男性为74.6%。收入差距也较为突出：女性年均收入约为2.81万美元，男性约为4.16万美元。

政治参与则是最薄弱的领域之一。哈萨克斯坦在这一指标上排名第117位，得分仅为0.111。同时，劳动力市场也呈现职业分化趋势——女性多集中在教育和医疗领域，而男性在薪酬更高的技术和工业领域占优势。

性别平等专家努尔贾玛尔·伊米诺娃指出，问题不仅存在于劳动力市场。家庭事务分配不均同样影响女性的职业发展。

根据国家统计局2024年的数据，男性在工作日平均花48分钟参与家务和育儿，周末约1.5小时。而女性在工作日平均花费2小时13分钟处理家务与育儿，周末则达到4小时44分钟。

她认为，家庭负担不均会对女性带来较大心理压力，也会限制其职业发展空间。

专家指出，许多国家通过制度性措施改善这一状况。例如，瑞典推行灵活工作制度和远程办公；芬兰通过扩大托幼服务网络并提供育儿补贴，使女性就业率提高至80%；挪威在企业董事会中设立女性配额；冰岛则强化同工同酬法律并要求企业定期报告薪酬差距。

“玻璃天花板”现象仍存在

近年来，哈萨克斯坦在推动性别平等方面也采取了一系列制度性措施。例如，在议会和地方议会中引入女性配额。目前议会共有28名女性议员。女性在公务员体系中的比例已达55.8%，其中担任领导职务的女性占39.1%，司法系统中女性比例为53%。

不过，政治学家托尔加奈·乌姆别塔利耶娃指出，数量上的增长并不意味着问题完全解决。她提到政治学研究中常用的“玻璃天花板”概念，即女性虽然具备能力和教育背景，但往往难以进入最高决策层。

她表示，在一些情况下，女性即便具备足够能力，也常停留在副职岗位，而难以成为机构最高负责人，这与社会中“女性不适合担任领导职务”的刻板印象有关。

专家认为，增加女性在管理层和决策机构中的比例，是打破这种“玻璃天花板”的重要途径。

女性创业活跃度不断提升

在经济领域，哈萨克斯坦女性创业活动近年来明显增加。官方数据显示，中小企业中约48%由女性领导，在个体工商户中女性比例已超过54%。

阿斯塔纳市“阿塔梅肯”国家企业家协会妇女企业家委员会主席萨尼娅·伊尔萨利耶娃表示，哈萨克斯坦在女性创业参与度方面已进入全球前30位。

她介绍，女性创业者主要集中在服务业、零售业和教育行业，同时在农业和创意产业中也十分活跃。

目前，政府和多方机构通过“达穆”企业发展基金、“阿塔梅肯”国家企业家协会以及欧洲复兴开发银行等国际组织合作项目，为女性创业提供培训和金融支持。

不过，专家认为仍需进一步完善支持体系。例如根据不同行业需求设计专门金融产品，加强培训和导师项目，并重点支持农村和偏远地区的女性创业者。

女性安全仍是重要议题

全球范围内，针对女性的暴力问题依然严峻。联合国数据显示，全球每三名女性中就有一人在一生中至少遭遇过一次暴力行为。

专家指出，女性安全是衡量性别平等的重要指标。《女性、商业与法律2026》报告显示，全球仅约三分之一的国家制定了足够的法律保护女性免受暴力侵害，而即便已有法律，其中约80%在执行层面仍存在不足。

在哈萨克斯坦，2024年通过的一项重要法律被视为关键进展。当年，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了加强保护妇女权益和儿童安全的法律。由于该法案与前经济部长库安德克·毕申姆巴耶夫杀害妻子萨勒塔娜特的案件有关，在社会上也被称为“萨勒塔娜特法”。

专家认为，该法律为打击性别暴力提供了重要法律基础。内务部数据显示，2025年家庭暴力相关犯罪数量下降了3%。目前警方对所有相关举报都必须进行登记，同时也会关注媒体和社交网络披露的信息。

性别平等关乎国家发展

专家普遍认为，性别平等不仅是社会议题，也直接关系到国家的经济与政治发展。持续推进制度改革、减少社会刻板印象，并支持女性在政治和经济领域发挥更大作用，将是推动社会长期稳定发展的重要路径。

