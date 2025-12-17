哈央行：坚戈汇率保持稳定，外汇储备持续增长

苏莱曼诺夫指出，自年初以来，坚戈对美元汇率累计升值2.4%，目前1美元兑换512.57坚戈。

他表示，当前汇率走势主要得益于在去通胀政策框架下实施的中性偏紧货币政策，这进一步提升了坚戈资产对外国投资者的吸引力。数据显示，自年初至11月，非居民投资者对哈萨克斯坦政府证券的组合投资规模增加约7500亿坚戈，仅11月份的增量就达到3400亿坚戈。

苏莱曼诺夫还提到，国家银行通过外汇出售操作，对本币汇率形成了有效支撑。2025年年初至11月，累计售出外汇78亿美元；与此同时，为优化资产结构，同期购入黄金的规模达到61亿美元。

他表示，截至今年11月底，哈萨克斯坦国际储备总额增至1257亿美元，较年初增长20.1%。其中，国家银行黄金和外汇储备增长35.5%，达到621亿美元；国家基金资产增长8.1%，达到636亿美元。

在介绍国家基金运行情况时，苏莱曼诺夫透露，年初至今，国家基金各项收入合计3.6万亿坚戈，而向共和国预算划拨的转移支付规模为4.9万亿坚戈。

值得关注的是，今年前11个月，国家基金投资收益率达到13.7%，实现收益82亿美元。

【编译：阿遥】