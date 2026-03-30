北京举行纳乌鲁兹节庆祝活动 多元文化交融展现哈萨克风情

本次文化节的核心亮点是一座充满哈萨克民族特色的传统毡房。毡房入口处，身着传统盔甲的仪仗队肃立迎宾。活动内容丰富多彩，将慈善义卖、美食体验与文艺演出有机结合，现场气氛热烈。

哈萨克斯坦驻华大使馆联合Sandyq餐厅举办了慈善义卖活动，Altyn Dala贸易之家与QazTrade共同呈现哈萨克斯坦优质产品展。此外，来宾还可近距离观赏哈萨克手工艺人的精美作品。

Фото: Берік Табынбаев / Kazinform

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫为活动剪彩并致辞。他指出，纳乌鲁兹节蕴含着深刻的人文内涵，倡导人们心怀善意、重视慈善，并与自然和谐共处。

—在民间认知中，象征春天来临的草原郁金香，已成为“伟大草原纳乌鲁兹节”的重要标志。值得一提的是，今年北京的纳乌鲁兹节庆祝活动恰逢“哈萨克斯坦中国旅游年”，具有特殊意义，-努雷舍夫强调。

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文化节上最引人注目的环节之一，是大使亲自主持的“学步礼”。他为三位年幼的小同胞举行开脚锁仪式，寓意他们迈出走向未来的第一步。

来自“哈萨克音乐会”国家学术演出机构的艺术家以及多个青年舞蹈团体联袂登台，为活动增添了浓厚的节日氛围。Astana Sazy国立民乐团、Gülder芭蕾舞团等艺术团体带来的表演形式多样、风格各异，赢得观众阵阵掌声。此外，现场来宾还积极参与阿斯克（掷髀石）、拔河以及九宫棋（托格孜库玛拉克）等哈萨克传统体育项目。

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中国政府部门代表、各国驻华使节、在华哈萨克斯坦公民以及北京市民和游客共同参加了此次活动。本次活动由哈萨克斯坦驻华大使馆联合北京哈萨克斯坦文化中心共同主办，并得到哈萨克斯坦共和国文化和信息部的大力支持。

【编译：阿遥】