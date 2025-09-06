阿斯塔纳举行“阿拉什运动先驱”纪念碑献花仪式

今年，这位卓越的教育家、学者和社会活动家诞辰153周年。同时，这一天也是哈萨克斯坦的“各民族语言日”。

为此，阿斯塔纳市“作家林荫道”上的“阿拉什运动先驱”纪念碑前举行了隆重的献花仪式。

活动吸引了众多知名人士参与，包括作家、语言学博士、阿拉什研究专家图尔松·朱尔特拜（Tursyn Zhurtbay），阿斯塔纳市语言发展和档案事务管理局局长萨肯·叶西尔凯普（Saken Yesirkeb），公共委员会主席祖尔富哈·盖伊波夫（Zulfukhar Gaipov），以及哈萨克斯坦作家协会阿斯塔纳分会主任鲍尔詹·巴巴詹诺夫（Baurzhan Babazhanuly）等。

他们与社会各界代表、市民和青年共同出席了仪式。

图尔松·朱尔特拜在献花仪式上表示，真正的知识分子首先对自己的民族和人民负有责任。阿赫梅特·拜图尔森吾勒一生致力于哈萨克民族事业，始终认为自己对人民负有亏欠。然而，恰恰是像他这样的伟人推动了民族的进步和发展。

他认为，与其说阿赫梅特对人民有亏欠，不如说哈萨克民族和哈萨克语言对阿赫梅特有亏欠。因为在1911年之前，哈萨克人的语言、写作和思维方式与之后相比有天壤之别。阿赫梅特规范了哈萨克人的思维体系，奠定了语言文化基础，将民族意识提升到新的高度。他不仅整理了哈萨克语言和文字，还系统化了民族的整体世界观，凝聚了人民的精神信仰，堪称伟大的导师。

阿赫梅特·拜图尔森吾勒是哈萨克语言学和文学研究的奠基人，是唤醒民族意识的教育家，也是阿拉什运动的领袖。他的遗产是哈萨克民族团结与精神独立的永恒基石。

【编译：木合塔尔·木拉提】