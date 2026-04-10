杜尚别举行纪念活动 缅怀卡尼什·萨特帕耶夫学术贡献

纪念活动在地质学、抗震建筑与地震学研究所举行。现场嘉宾向萨特帕耶夫纪念牌敬献花篮，表达敬意。作为塔吉克斯坦国家科学院首位荣誉院士，萨特帕耶夫在当地科学界具有重要影响。

塔吉克斯坦国家科学院副院长伊尔霍姆·阿蒙佐达在致辞中指出，萨特帕耶夫不仅在世界科学史上占据一席之地，尤其在中亚地区更具特殊意义。他强调，这位科学家的名字不仅象征着共同的学术遗产，也体现了两国人民之间持续深化的历史联系。当前，对其纪念不仅是致敬，更是对推动科学发展承诺的再次确认，其一生与成就持续激励着新一代科研人员，推动科学学派的发展并巩固两国友谊。

Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使瓦里汗·托列汗诺夫对塔方国家科学院及相关机构为举办纪念活动提供支持表示感谢。他指出，萨特帕耶夫在科学与实践领域均有广泛建树，对塔吉克斯坦主要科研与学术机构的发展作出了重要贡献。

他进一步介绍，作为地质学和矿物学领域的杰出代表，萨特帕耶夫在推动塔吉克斯坦科学院建设过程中，曾提出设立地震学研究机构的建议。他充分认识到该国位于高地震带区域，强调加强地震研究对于工业设施、社会公共建筑以及居民住房等长期建设规划具有关键意义。

【编译：达娜】