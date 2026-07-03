“清洁哈萨克斯坦”行动取得阶段性成效 总理要求完善垃圾处理基础设施

别克帖诺夫表示，新版《哈萨克斯坦共和国宪法》已将保护环境、珍惜自然资源确立为每位公民的重要义务，培育高水平生态文化是国家发展的基本原则之一。“清洁哈萨克斯坦”倡议正是这一宪法原则的具体实践。

据生态和自然资源部统计，今年以来，在“清洁哈萨克斯坦”框架下，全国已种植树木超过100万株，举办生态活动200余场，累计超过400万人参与，其中包括51万名志愿者。全国共清理土地面积7.6万余公顷，清运垃圾41.3万吨，另有11.57万吨废弃物被送往回收处理。

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过去三年间，“清洁哈萨克斯坦”全国性行动累计在居民点种植树木超过560万株，并在国家森林基金范围内栽植树苗和幼苗超过10亿株。

会上，乌勒套州州长达斯坦·热斯佩科夫（Дастан Рыспеков）、突厥斯坦州州长努尔勒汗·科舍罗夫（Нұралхан Көшеров）和东哈萨克斯坦州州长努尔姆别特·萨赫塔加诺夫（Нұрымбет Сақтағанов）分别汇报了本地区生态治理进展。

别克帖诺夫指出，“清洁哈萨克斯坦”已从一次性环保活动逐步转变为旨在培育生态文化、增强公民环保责任意识和提升生活质量的系统性国家政策。

他说，衡量这一理念落实成效的标准，并非活动举办数量，而是居民点环境状况的实际改善、民众生态文化水平的提升以及治理成果的可持续性。

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会议还审议了废弃物管理现状和相关措施，包括发展垃圾回收基础设施、推进垃圾能源化利用、升级生活垃圾填埋场以及提高能源利用效率等。

生态和自然资源部长叶尔兰·尼桑巴耶夫（Ерлан Нысанбаев）介绍，2025年，哈萨克斯坦生活垃圾分类和回收利用率达到30.7%，到2030年，生活垃圾回收利用率预计将提高至40%，工业废弃物回收利用率将达到50%。

数据显示，去年全国发现的3828处非法垃圾堆放点中，已有3629处被清理，占比95%；今年上半年，这一数字已从1983处降至585处。

此外，在废弃物利用缴费资金支持下，3740亿坚戈优惠融资框架内的68个项目获得批准，其中12个项目已投入运营。目前，全国2755处生活垃圾填埋场正在进行升级改造。

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“生态支持”（Экоқолдау）计划已吸纳94家公司参与，累计回收纸张、玻璃、轮胎和塑料等废弃物超过11.5万吨，支付补贴总额达到30亿坚戈。

别克帖诺夫指出，国家元首高度重视生活垃圾管理问题，政府已批准各类废弃物管理发展构想，出台建设新生活垃圾填埋场所需的法律法规，并建立了行业优惠融资机制。

不过，他表示，目前仍存在一系列亟待解决的问题。

会议结束时，总理作出多项部署，包括要求生态和自然资源部在一周内向政府办公厅提交关于建设新生活垃圾填埋场实施机制的决议草案；各地方政府进一步加大非法垃圾堆放点整治力度；并尽快对废弃物回收利用项目进行全面核查，提出具体落实方案。

在能源利用方面，工业和建设部长叶尔赛因·纳加斯帕耶夫（Ерсайын Нағаспаев）表示，通过与大型企业开展合作，哈萨克斯坦工业部门能源强度已下降32%。目前，全国约300家大型工业企业已完成能源审计，实施总额达1130亿坚戈的节能措施，取得显著经济效益。

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数据显示，2024年哈萨克斯坦经济整体能源强度下降5%。

别克帖诺夫强调，国家元首已为政府设定目标：到2029年将国家经济能源消耗和能源强度降低15%。

他说：“国际能源署确定的全球趋势仍是持续降低能源强度。全球经济正在学会以更少的资源创造更多价值。因此，我们必须积极引入能源节约和提高能源效率方面的先进实践。”

他要求阿克莫拉州、东哈萨克斯坦州、阿克托别州、克孜勒奥尔达州和阿斯塔纳市政府在一周内批准相关路线图，并要求工业和建设部对有关工作实施重点监督。