    14:55, 01 12月 2025 | GMT +5
    14:55, 01 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦央行详解坚戈汇率波动因素

    （哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦央行——国家银行消息，11月份坚戈对美元汇率升值3.3%，收于1美元兑512.57坚戈。

    Ұлттық банк
    Фото: Ұлттық банк

    同期，哈萨克斯坦证券交易所外汇交易日均规模从2.71亿美元增至2.80亿美元，全月累计交易额达56亿美元。

    国家银行从国家基金售出6亿美元外汇，用于保障向共和国预算划拨的转账资金。该部分销售占总交易额的10.7%，日均约3000万美元。

    国家银行表示，综合预期财政收入及政府初步申请，预计12月份将从国家基金售出4亿至5亿美元外汇，继续支持预算转账。同时，在流通领域操作方面，11月份购入4750亿坚戈，12月份计划售出同等规模外汇。

    在开展国家基金相关操作及实施平衡机制时，国家银行始终遵循市场中立原则，即以稳定、均匀方式释放外汇。

    11月份，国家银行未进行外汇干预。

    上月，准公共部门实体按强制售汇规定，将其外汇收入部分售出约3.9亿美元。

    考虑到国家养老基金外汇资产占比已超40%、符合既定计划，国家银行11月份未购入美元用于养老资产投资组合，12月份亦无此类计划。

    国家银行强调，将继续秉持透明原则，全方位披露外汇市场操作详情。短期内，坚戈走势将受市场参与者预期、季度税收缴纳、全球市场动态及地缘政治变化影响。国家银行将坚持适度汇率形成机制，避免失衡积累，同时保障黄金外汇储备稳定。

    当前，阿斯塔纳和阿拉木图市场美元报价在515至518坚戈区间。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

