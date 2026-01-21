哈萨克斯坦参议员解读系统性宪法改革三大方向

希波夫斯基赫指出，相关改革倡议自2022年起便陆续提出，而在此次库鲁尔泰大会上，改革的三个核心方向得到了进一步明确。

第一，议会制度的革新。未来议会将实行单院制，由145名议员和8个委员会组成。

—这一举措有力回应了“宪法改革仅局限于参议院调整”的错误说法。目前的制度架构中，马吉利斯（议会下院）设有7个委员会，参议院设有6个，而未来的新体制将更加统一、高效。这是提升议会立法能力和行政监督效能的关键一步，-希波夫斯基赫表示。

第二，设立副总统职位。这一举措旨在确保国家权力体系的政治连贯性与稳定性。

—副总统将成为国家元首履行职权的重要支撑，负责协调国家治理过程中的一系列重大事务。正如国家元首所指出的那样，新设职位的优先职责之一将涉及国际论坛和外交事务。从这一意义上看，副总统制度将成为强化总统权力体系的有效机制，-希波夫斯基赫说。

第三，国家库鲁尔泰与哈萨克斯坦民族和睦大会的使命转型。希波夫斯基赫认为，这两个机构已圆满完成各自阶段性的历史使命。未来，计划在此基础上组建一个新的最高咨询机构——“哈萨克斯坦人民会议”。

—所谓“民族和睦大会即将解散”的说法完全不符合事实。新成立的人民会议将吸纳民族和睦大会的代表力量，并在巩固国家统一、维护社会稳定和凝聚公共共识方面发挥更为重要的作用。总体而言，本届库鲁尔泰大会的成果表明，我国已站在宪制更新的新阶段门槛上，-他说。

【编译：阿遥】