央行发行术赤兀鲁斯800周年纪念币

据了解，该纪念硬币属于央行发行的主题为《纪念事件和人物》系列。

纪念币的设计，在正面采用了术赤汗纪念雕像作为主要图案，而背面则是金帐汗国时期通行的各种钱币的图案。

面值为5000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重777.5克，直径100毫米，共发行100枚；

面值为2000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重311克，直径75毫米，共发行300枚；

面值为1000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行1000枚；

面值为200坚戈的纪念硬币由MH25白铜合金打造，净重15克，直径33毫米，共发行8000枚。

纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成。

纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。

纪念币可在所有央行分部和央行官方网站（nationalbank.kz）购买。