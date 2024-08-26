央行发行纪念币纪念柏林插旗英雄和发现国宝级文物的考古学家

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行宣布正式发行《拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫100周年》和《科梅尔·阿克舍夫100周年》纪念币。

据了解，这两枚纪念硬币均属于央行发行的主题为《纪念事件和人物》系列。

关于《拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫100周年》纪念硬币

2024年为哈萨克斯坦人民英雄、伟大卫国战争英雄拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫诞辰100周年。

拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫在1945年4月30日于柏林战役期间，是首批将胜利旗帜插在国会大厦上的红军战士之一。

Фото: Нацбанк РК

面值为200坚戈的《拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫100周年》纪念硬币由MH25白铜合金打造净重15克，直径33毫米，共发行5000枚。

关于《科梅尔·阿克舍夫100周年》纪念硬币

2024年为著名考古学家和科学家科梅尔·阿克舍夫诞辰100周年。

正是在科梅尔·阿克舍夫的带领下，哈萨克斯坦的考古学团队在阿拉木图附近开展的考察期间，出土了著名的国宝级文物——“金人铠甲”。

Фото: Ұлттық банк

面值为200坚戈的《科梅尔·阿克舍夫100周年》纪念硬币由MH25白铜合金打造净重15克，直径33毫米，共发行5000枚。

本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，两款纪念币均属于哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。

纪念币可在所有央行分部和央行官方网站（nationalbank.kz）购买，8月28日开始发售。

【编译：木合塔尔·木拉提】