哈萨克斯坦央行拟加强分期付款市场监管

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家银行（央行）日前发布有关分期付款及“先买后付”（BNPL，Buy Now, Pay Later）市场的讨论文件，邀请市场参与者就现有业务模式、潜在风险以及可能采取的监管措施提出意见。

国家银行指出，目前哈萨克斯坦消费者已广泛使用分期付款方式购买各类商品和服务，从普通消费品到汽车、房地产等高价值商品均有涉及。

尽管分期付款在形式上属于一种支付方式，但对于消费者而言，实际上仍会形成相应的金融负担。

随着银行和小额信贷机构推出的分期付款产品日益普及，一些非金融机构也开始提供类似服务，包括BNPL服务商提供的分期产品、商家直接提供的分期付款，以及“先租后买”等模式。

国家银行指出，这类机制允许消费者将购物款项分期支付，但非金融机构提供的相关服务目前并不适用金融消费者权益保护方面的全部监管要求，因此可能进一步增加居民债务负担。

国家银行在文件中表示：

- 主要任务是在保持相关服务可获得性的同时，建立降低这些风险的有效机制。

目前，监管机构已邀请相关市场主体和其他利益相关方就讨论文件涉及的问题提交意见和建议。

此次讨论将持续8周，意见和建议可在2026年11月3日前提交至国家银行指定邮箱。

国家银行表示，此次讨论旨在全面评估哈萨克斯坦分期付款及BNPL市场的发展现状，并为后续可能制定相关监管措施提供依据。