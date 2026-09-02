世行最新收入分类透视中亚：哈萨克斯坦距高收入门槛还有多远？

（哈萨克国际通讯社讯）世界银行最新收入分类显示，2025年哈萨克斯坦人均国民总收入（GNI）达到1.374万美元，在中亚五国中位居首位，并进一步接近高收入经济体门槛。过去20年，中亚五国在世界银行收入分类中的位置均上升了一个档次，其中哈萨克斯坦和土库曼斯坦目前已进入中等偏上收入经济体行列。

值得关注的是，哈萨克斯坦与全球平均水平之间的差距也在明显缩小。2005年，哈国人均GNI仅相当于全球平均水平的约37.8%，到2025年这一比例已经升至约96.5%。

那么，世界银行究竟如何划分各国收入水平？哈萨克斯坦目前在中亚和全球处于什么位置？距离迈入高收入经济体行列还有多远？

世界银行如何划分各国收入水平？

世界银行每年根据人均国民总收入水平，将全球经济体划分为低收入、中等偏下收入、中等偏上收入和高收入四个类别。

2026年7月1日至2027年6月30日适用的最新分类采用2025年数据。需要指出的是，这一指标并非居民平均工资或实际收入，而是按照世界银行Atlas方法计算的人均国民总收入。

Atlas方法旨在降低汇率剧烈波动对国际比较的影响。在将一国国民总收入由本币折算为美元时，世界银行采用当年及此前两年的汇率，并根据国内与国际通胀差异进行调整，之后再以美元计价的国民总收入除以年中人口数量。

这种计算方式可以在一定程度上降低本币短期大幅升值或贬值对一国国际收入水平比较产生的影响。

按照2025年数据，人均GNI不超过1200美元的经济体被划入低收入组；1200美元至4600美元属于中等偏下收入组；4600美元至1.44万美元属于中等偏上收入组；超过1.44万美元则进入高收入经济体行列。

不过，这些门槛并非固定不变。世界银行每年都会根据国际通胀等因素进行调整。

全球平均水平达到1.4244万美元

2025年，按照Atlas方法计算的全球人均GNI平均水平为1.4244万美元。

从各国数据来看，瑞士以11.033万美元位居前列，随后是挪威的9.731万美元、卢森堡的9.572万美元、冰岛的8.922万美元和美国的8.881万美元。

爱尔兰、新加坡、丹麦、卡塔尔和荷兰也进入前十。在人均GNI最高的10个国家中，有7个位于欧洲。

另一端，一些国家的人均GNI仍只有数百美元。

利比里亚和塞拉利昂均为830美元，尼日尔为750美元，刚果民主共和国为720美元，索马里为640美元。马拉维、莫桑比克、中非共和国、马达加斯加和布隆迪的水平更低，其中布隆迪仅为240美元。

阿富汗人均GNI为390美元，不过目前可获得的是该国2024年数据。在上述人均GNI最低的11个国家中，有10个位于非洲。

Фото: Kazinform

越来越多经济体迈向更高收入组

全球经济体在世界银行收入分类中的位置也在不断变化。

在最近一次调整中，共有6个经济体进入更高收入类别，没有经济体被下调。

约旦、密克罗尼西亚联邦、菲律宾、斯里兰卡和越南从中等偏下收入组进入中等偏上收入组，多哥则从低收入组升至中等偏下收入组。

推动这些变化的因素并不完全相同。例如，越南主要受益于较快的经济和出口增长；约旦受到国民账户数据修订影响；多哥的人口数据调整则对其指标产生了较为明显的作用。

从更长时间跨度来看，这一变化更加明显。世界银行数据显示，自1987年以来，低收入经济体占比已从约30%降至11%左右。

哈萨克斯坦人均GNI居中亚首位

从中亚五国来看，2025年哈萨克斯坦人均GNI最高，达到1.374万美元。

土库曼斯坦以6340美元位居第二，其后依次为乌兹别克斯坦3670美元、吉尔吉斯斯坦2800美元和塔吉克斯坦2080美元。

这意味着，哈萨克斯坦人均GNI比土库曼斯坦高7400美元，比乌兹别克斯坦高1.007万美元。

从世界银行收入类别来看，中亚五国目前处于两个不同梯队。哈萨克斯坦和土库曼斯坦属于中等偏上收入经济体，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦则属于中等偏下收入经济体。

其中，哈萨克斯坦已经接近中等偏上收入组的上限，也是中亚目前距离高收入经济体门槛最近的国家。

20年间中亚五国均上升一个收入档次

将时间拉长至20年，可以更加清楚地看到中亚国家收入水平的变化。

2005年，哈萨克斯坦和土库曼斯坦仍属于中等偏下收入经济体，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦则处于低收入组。

到2025年，哈萨克斯坦和土库曼斯坦已经进入中等偏上收入组，其余三个国家则全部升至中等偏下收入组。

也就是说，过去20年间，中亚五国在世界银行收入分类中均上升了一个档次。

与此同时，2024年至2025年，五国所属收入类别均未发生变化。

Фото: Kazinform

哈萨克斯坦占中亚经济总量逾一半

从经济规模来看，哈萨克斯坦依然是中亚最大的经济体。

根据世界银行数据，按当年美元价格计算，2025年哈萨克斯坦GDP达到3062亿美元。

同期，乌兹别克斯坦GDP为1470亿美元，土库曼斯坦为498亿美元，吉尔吉斯斯坦为226亿美元，塔吉克斯坦为177亿美元。

中亚五国GDP合计约5434亿美元，其中哈萨克斯坦占56.4%。

哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两个地区最大经济体合计占中亚经济总量的83.4%。

从全球平均水平的37.8%升至96.5%

如果将哈萨克斯坦放到全球平均水平中观察，其过去20年的变化更加直观。

2005年，哈萨克斯坦人均GNI为2780美元，而当年全球平均水平为7363美元，两者相差4583美元。换言之，当时哈萨克斯坦人均GNI仅相当于全球平均水平的约37.8%。

此后，哈萨克斯坦人均GNI总体呈上升趋势，与全球平均水平之间的差距也一度快速缩小。

2012年，哈萨克斯坦人均GNI达到9640美元，略高于当年9481美元的全球平均水平。2013年，该指标进一步升至1.028万美元，而全球平均水平为1.0848万美元。

2014年，哈萨克斯坦人均GNI达到1.0959万美元，全球平均水平则为1.172万美元。

此后，哈萨克斯坦人均GNI出现阶段性回落。2016年降至8500美元，2020年为8380美元，与全球平均水平之间的差距再次扩大。

2021年以后，这一指标重新进入较快增长阶段：从2021年的8540美元升至2022年的9400美元，2023年达到1.071万美元，2024年进一步增至1.21万美元。

2025年，哈萨克斯坦人均GNI达到1.374万美元，同比增长13.6%。与2005年的2780美元相比，20年间增长近5倍。

同期，全球人均GNI平均水平为1.4244万美元。两者之间的差距已经缩小至504美元，哈萨克斯坦人均GNI相当于全球平均水平的约96.5%。

Фото: Kazinform

距离高收入经济体门槛还有多远？

从区域和全球两个维度来看，哈萨克斯坦目前都处在一个值得关注的位置：一方面，其人均GNI继续位居中亚首位；另一方面，与全球平均水平之间的差距已经明显缩小。

按照世界银行现行分类标准，哈萨克斯坦仍属于中等偏上收入经济体。

2025年，该国人均GNI为1.374万美元，距离高收入经济体门槛约差635美元。

如果这一门槛保持不变，哈萨克斯坦人均GNI至少还需增加636美元，即约4.6%，才能超过现行高收入经济体标准。

不过，达到目前的1.44万美元并不意味着未来就会自动进入高收入经济体行列。世界银行每年都会根据国际通胀调整各收入类别门槛，同时使用最新的国民总收入和人口数据进行计算。

因此，相比某一个固定数值，哈萨克斯坦未来能否迈入高收入经济体行列，更取决于其人均GNI能否保持持续增长，并最终跨越世界银行动态调整后的高收入门槛。

从2005年人均GNI不足全球平均水平四成，到2025年达到全球平均水平的96.5%，哈萨克斯坦与全球平均水平之间的距离已经显著缩短。下一步，能否实现从中等偏上收入经济体向高收入经济体的跨越，将成为观察哈萨克斯坦收入水平变化的重要指标。