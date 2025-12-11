哈伊总统举行高层会谈 托卡耶夫称伊朗为里海地区的可靠伙伴

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦视伊朗为里海地区重要且可靠的伙伴，愿全面深化合作。

“两国建交已33年，期间建立起紧密的国家间关系。我们开展了建设性政治对话，政府间经济委员会高效运转，议会间联系机制完善，签署50余份协议，在国际组织框架内互动频繁。这无疑是我们传统友谊与伙伴关系的最好证明。”托卡耶夫总统说。

Фото: Ақорда

佩泽什基安总统强调，伊哈关系源远流长，可追溯至古丝绸之路时期。

“两国在独立前就保持密切联系。与贵国的合作对我们至关重要。政府间、部门间合作机制健全，在众多国际和地区问题上立场一致。我们在欧亚经济联盟、上海合作组织、伊斯兰合作组织框架内密切协作。进一步加强这一方向合作是我们共同任务。今年双边贸易额增长40%，这是非常积极的信号。我们此前约定将贸易额提升至30亿美元，将全力实现这一目标。伊朗与欧亚经济联盟自由贸易协定也为两国经贸关系奠定了坚实基础。”伊朗总统说。

Фото: Ақорда

会谈重点聚焦贸易经济与投资领域前景。

托卡耶夫总统指出，双边贸易额逐年增长，但需进一步多元化，尤其在农业、运输物流、矿业、制造业、医疗及高科技领域。总统相信，今天签署的文件将为政治经济合作注入新动力。

哈萨克斯坦已做好向伊朗出口总值至少2亿美元商品的准备。托卡耶夫总统支持在德黑兰开设哈萨克斯坦贸易之家倡议，并强调应激活两国商务理事会、充分利用哈伊联合工商会潜力。

Фото: Ақорда

今年以来，伊朗对哈直接投资达1780万美元。伊朗企业家积极参与阿拉木图州奶酪厂、西哈萨克斯坦州皮革加工综合体等项目。哈萨克斯坦企业也在伊朗市场实施多项投资。

双方一致表示，将进一步挖掘“北南”运输走廊及哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路潜力。今年前10个月，该方向货运量同比增长53%。两国领导人讨论了加强地区间联系、多元化运输通道、特别是共同发展里海港口基础设施等问题。

会谈还涉及农业、能源、矿业、数字化及人工智能领域的联合项目前景。

Фото: Ақорда

两国元首同时关注文化人道主义合作深化。

托卡耶夫总统指出：

“伊朗档案馆保存着大量哈萨克历史文物。两国学者已联合研究法拉比遗产，正在探讨在哈萨克斯坦建设纪念伟大思想家的历史文化综合体。今天伊朗代表团带来了多份珍贵哈萨克历史手稿复印件，对此我深表感谢。这再次证明两国人民历史联系之深厚。”

双方商定，未来几年将在两国互办文化日、加强高校学生交流、在医疗与制药领域建立伙伴关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】