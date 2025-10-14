央行公布14日坚戈与主要外币之间的汇率标准

31个KASE成员参与了交易。

根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 538.93（+1.22坚戈），外汇交易总额为3.2653亿美元（+8829.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:536.89坚戈，最高报价为1:540.57 坚戈。

欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：623.46（-0.96坚戈），外汇交易总额为21.4万欧元（-26万欧元）。交易过程中，最低报价为1:621.97坚戈，最高报价为1: 624.37坚戈。

卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.7652（+0.1156坚戈），外汇交易总额36.6096亿卢布（-3.1870亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6601坚戈，最高报价为1: 6.7960坚戈。

人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.4197（+0.1589坚戈），外汇交易总额5805.6万元（+2335.6万元）。交易过程中，最低报价为1:75.1800坚戈，最高报价为1: 75.5800坚戈。