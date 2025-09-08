中文
    19:25, 08 9月 2025 | GMT +5

    9月8日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月8日坚戈兑换外币平均汇率结果。

    30个KASE成员参与了交易。

    根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 535.09（-2.68坚戈），外汇交易总额为2.5649亿美元（-1053.2万美元）。交易过程中，最低报价为1:533.50坚戈，最高报价为1:536.35 坚戈。

    欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：627.84（-0.31坚戈），外汇交易总额为471万欧元（-154万欧元）。交易过程中，最低报价为1:625.92坚戈，最高报价为1: 628.77坚戈。

    卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.5363（-0.0680坚戈），外汇交易总额48.2050亿卢布（+2217.1亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.5200坚戈，最高报价为1: 6.8386坚戈。

    人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.0823（-0.3006坚戈），外汇交易总额4133万元（+1208万元）。交易过程中，最低报价为1:74.8310坚戈，最高报价为1: 75.1839坚戈。

