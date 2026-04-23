阿斯塔纳举行儿童健康国际会议 通过《阿斯塔纳倡议》

世界卫生组织总干事谭德塞、世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格，以及联合国儿童基金会欧洲与中亚区域代理主任奥克塔维安·比沃尔出席会议。哈萨克斯坦卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃与中亚各国相关部门负责人也共同参与论坛讨论。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

与会者重点强调《2026—2030年哈萨克斯坦儿童统一构想》的重要意义。该文件旨在整合国家资源，统筹推进儿童健康、安全、教育与福祉等领域工作。

独立以来，哈萨克斯坦在母婴健康保护方面取得显著进展：产妇死亡率下降6倍，新生儿死亡率下降7.5倍，人均预期寿命提升至75.97岁。在可持续发展目标评估中，总指数达到71.5，母婴健康指标在地区内保持领先。

近年来，基层医疗卫生服务体系持续完善。全国新设366个儿科科室、370余个早期干预与发展中心，累计为超过7.2万名儿童提供医疗服务。

一系列措施已见成效：发育障碍检出率提升21.5%，儿童居家死亡率下降22%，延迟住院率降低5%；产前筛查覆盖率提高8%，胎儿畸形检出率增加13%，因先天缺陷导致的新生儿死亡率下降15%，初级残疾率降低7.5%。

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与此同时，儿童住院治疗体系加快现代化升级。医院床位周转率提升38%，其中新生儿外科提升20%；先天缺陷患儿生存率达到86%。

目前，哈萨克斯坦每年实施约2000例心脏直视手术。通过引入19项创新技术，赴国外治疗的患儿数量减少了一半。

论坛与会者一致认为，应整合卫生、教育和社会保障等多方资源，采取系统性举措，切实提升儿童及青少年健康与福祉水平。

会议的核心成果是通过《阿斯塔纳倡议》，明确哈萨克斯坦及次区域国家落实世卫组织与联合国儿童基金会“健康起点——健康生活基石”2026—2030年战略的政治承诺。

该倡议提出多项协同举措，包括加强基层医疗体系、缩小健康不平等、支持家庭养育、保护儿童免受有害因素影响，并提升儿童在公共决策中的参与度。

会议期间，多位国际专家围绕早期儿童发展、基层医疗完善、心理健康环境、校园安全、数字安全及儿童参与等议题作专题报告。

【编译：阿遥】