央行：哈萨克斯坦国家加密货币储备规模预计达7亿美元

国家银行表示，该加密货币储备将通过多种渠道组建，包括从央行金银外汇资产中划拨（最高3.5亿美元）、从国家基金资产中划拨（最高3.5亿美元），以及根据政府决定投入的其他国家资产，其中包括被收缴并转为国有的加密资产。目前，尚无动用财政预算资金建立加密货币储备的计划。

加密货币储备将由国家银行旗下的国家投资公司负责管理，数字资产的登记与托管工作则由“证券中央存管”股份公司提供保障。

按照既定规划，加密货币储备资产将投向数字资产、金融工具，以及从事数字资产开发业务的公司的股票和股权。

目前，国家银行正结合国际经验，持续完善相关基础设施建设，并同步制定规范加密货币储备运作及其管理机制的法律文件。

关于加密货币储备管理成效的年度报告，将提交哈萨克斯坦国家基金管理委员会审议。

据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2025年国情咨文中指示，在国家银行基础上建立国家数字资产基金（加密货币储备）。

【编译：阿遥】