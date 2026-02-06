中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    19:14, 06 二月 2026 | GMT +5

    央行：哈萨克斯坦国家加密货币储备规模预计达7亿美元

    哈萨克国际通讯社讯）根据国家元首的指示，哈萨克斯坦于去年组建了国家加密货币战略储备。据哈萨克斯坦央行——国家银行向哈通社透露，加密货币储备的总体规模预计将达到7亿美元。

    哈萨克斯坦国家加密货币储备规模预计达7亿美元
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    国家银行表示，该加密货币储备将通过多种渠道组建，包括从央行金银外汇资产中划拨（最高3.5亿美元）、从国家基金资产中划拨（最高3.5亿美元），以及根据政府决定投入的其他国家资产，其中包括被收缴并转为国有的加密资产。目前，尚无动用财政预算资金建立加密货币储备的计划。

    加密货币储备将由国家银行旗下的国家投资公司负责管理，数字资产的登记与托管工作则由“证券中央存管”股份公司提供保障。

    按照既定规划，加密货币储备资产将投向数字资产、金融工具，以及从事数字资产开发业务的公司的股票和股权。

    目前，国家银行正结合国际经验，持续完善相关基础设施建设，并同步制定规范加密货币储备运作及其管理机制的法律文件。

    关于加密货币储备管理成效的年度报告，将提交哈萨克斯坦国家基金管理委员会审议。

    据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2025年国情咨文中指示，在国家银行基础上建立国家数字资产基金（加密货币储备）。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 金融
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读