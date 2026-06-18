央行：国家基金去年投资收益创历史新高

苏莱曼诺夫在审议2025年共和国预算执行情况时指出，尽管过去一年国际经济环境充满不确定性，哈萨克斯坦仍保持了宏观经济稳定，经济增长率达到6.5%。

他说，在投资收益和黄金外汇交易的带动下，哈萨克斯坦黄金外汇储备增长42.8%，达到654亿美元。国家基金资产增加51亿美元，达到639亿美元。

此外，统一积累养老基金（БЖЗҚ）资产增长12%，达到25.1万亿坚戈。银行业资产增长15%，达到70.8万亿坚戈；银行资本增长19.2%，达到10.6万亿坚戈。

苏莱曼诺夫表示，目前哈萨克斯坦经济美元化水平已降至接近历史低位，降至21%；坚戈汇率同比升值3.7%。

谈及通胀形势时，他指出，通胀仍是哈萨克斯坦经济面临的主要挑战之一。通过货币政策、宏观审慎工具以及与政府的协调措施，通胀率已从去年9月接近13%的水平降至今年5月的10.4%。

“我们预计2026年通胀率将在9%至11%之间。”苏莱曼诺夫说。基于当前形势，国家银行已于6月5日将基准利率从18%下调至17%。

不过，他强调，目前通胀水平仍处于两位数区间，因此尚不能认为通胀形势已经完全稳定。

苏莱曼诺夫指出，当前主要外部风险包括地缘政治不稳定以及全球食品价格上涨；内部风险则包括住房和公用事业服务价格调整、燃料市场改革以及货币基础扩张等因素。

他表示，控制国家基金转移支付规模对抑制通胀具有重要意义。根据规划，来自国家基金的转移支付将限制在2.8万亿坚戈以内，这将成为重要的通胀抑制因素之一。

与此同时，银行业信贷质量保持较高水平。在监管措施作用下，消费贷款增速已从2024年的33.5%放缓至2025年的21%，而企业贷款规模则同比增长18%。