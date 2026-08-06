哈萨克斯坦飞行员和空乘人员薪资期望居首

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布的最新数据显示，2026年7月，Enbek.kz电子劳动交易平台共发布10.46万个招聘岗位和14.12万份求职简历。其中，飞行员和空乘人员的薪资期望位居各职业前列。

数据显示，飞行员的平均期望月薪约为239万坚戈，空乘人员约为143万坚戈，发电站站长约为132万坚戈。

从招聘岗位来看，企业开出的最高薪资主要集中在软件架构师、安全飞行监察工程师和市场营销与销售部门副主管等岗位。其中，软件架构师平均月薪约112万坚戈，安全飞行监察工程师约91万坚戈，市场营销与销售部门副主管约90万坚戈。

与6月相比，7月平台招聘岗位数量下降3.8%，求职简历数量则增长11.5%。劳动和社会保障部表示，这一变化符合夏季就业市场特点，主要受高校毕业生集中进入就业市场及季节性求职增加等因素影响。

从行业需求来看，教育领域招聘需求依然最旺，共发布2.34万个岗位；其次为其他服务业（1.6万个）、卫生和社会服务业（1.03万个）、农业（8200个）、制造业（6800个）和建筑业（5700个）。

按地区统计，7月发布招聘岗位最多的地区依次为阿斯塔纳（8800个）、突厥斯坦州（7600个）、巴甫洛达尔州（7100个）、阿拉木图市（7000个）和阿克莫拉州（6900个）。

数据显示，2026年以来，Enbek.kz平台累计发布招聘岗位70.9万个、求职简历87.72万份。