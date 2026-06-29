阿什姆巴耶夫总结参议院30年工作：两院制议会圆满完成历史使命

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院（议会上院）30年历史上的最后一次全体会议于今日举行。议长玛吾林·阿什姆巴耶夫表示，根据新宪法，自7月1日起，现行议会将终止职权，两院制议会将圆满完成30年的历史使命，国家将进入新的发展阶段。

阿什姆巴耶夫表示，本届议会例会将在两院联席会议后正式闭幕。根据获得全民广泛支持的新宪法，自7月1日起，现行议会职权终止；8月将举行一院制议会——库鲁尔泰（Құрылтай）选举，新议会将于9月1日正式开始履职。

他说，建立在1995年宪法基础上的两院制议会将圆满完成30年的历史使命，这将成为开启国家发展新阶段的重要时刻。由总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议制定的新宪法，将进一步推动国家政治体制现代化，为国家持续发展奠定坚实基础。

阿什姆巴耶夫指出，改革的根本目标是巩固国家独立，建设“公正的哈萨克斯坦”，不断提高人民生活质量。他表示，相信国家未来将继续发展壮大，不断迈上新的台阶。

他表示，过去30年来，两院制议会始终保持高效、有序运行，在国家发展进程中通过了一系列具有历史意义的法律和决策。参议院始终坚持“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”原则，认真履行宪法赋予的各项职责。

据介绍，30年来，参议院共举行890余次全体会议，通过3500多部法律，其中350余部由议员提出，约占全部法律的十分之一。这些法律为国家新的政治、经济和财政模式建设奠定了法律基础，也为社会政策实施、司法和执法体系改革、扩大公民权利和自由、推进法治建设提供了有力保障。

除立法工作外，参议院还通过多种形式推动国家发展议题。30年来，共举办60余场议会听证会和3000余场计划内活动，并围绕民众关心的问题向政府提交近3000项议员质询，就相关问题提出解决建议。

阿什姆巴耶夫表示，参议院历史上共有246名议员获得议员授权，他们都为发展国家议会制度作出了积极贡献。他特别提到，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫曾两度当选参议院议长，并近10年领导参议院工作。

他指出，参议院始终坚持“倾听人民声音的国家”理念，议员长期深入地方，积极宣传改革举措，了解民众关切，推动解决地方实际问题。

他介绍，哈萨克斯坦议会历史上首次成立了负责监督联合国可持续发展目标落实情况的议会委员会。三年多来，该委员会共举行12次会议。与此同时，参议院还与11个国际议会组织建立了积极合作关系。

此外，世界和传统宗教领袖大会的组织工作也由参议院负责。20多年来，参议院成功组织举办了八届世界和传统宗教领袖大会及秘书处会议。

阿什姆巴耶夫表示，参议院始终与政府、各级国家机关、地方政府和社会组织保持建设性合作，坚持公开透明开展各项工作，全体参议员始终全力履行宪法赋予的职责。

他最后表示，相信即将在新宪法框架下成立的库鲁尔泰将在继承30年议会经验的基础上，以新的组织形式和宪法地位开启新的工作，为国家改革发展作出新的贡献。