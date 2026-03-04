柏林举行圆桌会议 德国专家积极评价哈萨克斯坦政治改革进程

德国政府机构代表、德国专家以及德国媒体代表出席了此次会议。

会议伊始，哈萨克斯坦驻德国大使努尔兰·翁扎诺夫表示，在当前地缘政治格局深刻变化的背景下，哈萨克斯坦正迈入政治现代化的新阶段，而宪法改革正是这一进程的核心内容。他指出，新宪法草案体现了国家致力于增强发展潜力、提升国家稳定性以及更好保障公民权利和自由的决心。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

德国前驻哈萨克斯坦大使蒂洛·克林纳在主旨发言中表示，新宪法草案旨在进一步完善国家权力分立与制衡机制，加强议会制度作用，并提升社会对国家机构的信任度。

《Diplo.news》总编辑古德伦·多梅泰特强调，围绕宪法草案开展公开社会讨论具有重要意义。她指出，哈萨克斯坦在推进国家治理体系改革过程中，积极吸纳社会各界参与，展现出较高程度的开放性和透明度。同时，她还就新设立的“人民理事会”制度职能以及未来“库鲁尔泰”（议会）的权限等问题提出了关注。

德国外交部前国务秘书、德国前驻外大使汉斯-弗里德里希·冯·普洛茨也参与了讨论。他表示，2022年实施的一系列改革是构建更加平衡政治体系的重要一步，而新的宪法草案则是在这一方向上的合理延续。他同时指出，哈萨克斯坦在应对新的全球挑战的同时，也在努力保持国家发展的稳定性与连续性。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

与会者普遍认为，即将举行的全民公投将成为哈萨克斯坦政治发展中的重要阶段，有助于进一步巩固民主制度、提升国家治理效率，并推动国家实现持续进步发展。

总体来看，与会专家一致指出，在新的地缘政治环境下，哈萨克斯坦正迈入巩固国家独立和推动国家发展的新阶段。

【编译：木合塔尔·木拉提】