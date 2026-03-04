中文
    12:30, 04 三月 2026

    柏林举行圆桌会议 德国专家积极评价哈萨克斯坦政治改革进程

    （哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦驻德国大使馆举行的一场以“哈萨克斯坦共和国宪法法律体系现代化”为主题的圆桌会议上，与会德国政界人士和专家对哈萨克斯坦当前推进的政治改革进程给予积极评价。此次活动围绕即将就新宪法草案举行的全国公投展开讨论。

    Фото: Сыртқы істер министрлігі

    德国政府机构代表、德国专家以及德国媒体代表出席了此次会议。

    会议伊始，哈萨克斯坦驻德国大使努尔兰·翁扎诺夫表示，在当前地缘政治格局深刻变化的背景下，哈萨克斯坦正迈入政治现代化的新阶段，而宪法改革正是这一进程的核心内容。他指出，新宪法草案体现了国家致力于增强发展潜力、提升国家稳定性以及更好保障公民权利和自由的决心。

    Фото: Сыртқы істер министрлігі

    德国前驻哈萨克斯坦大使蒂洛·克林纳在主旨发言中表示，新宪法草案旨在进一步完善国家权力分立与制衡机制，加强议会制度作用，并提升社会对国家机构的信任度。

    《Diplo.news》总编辑古德伦·多梅泰特强调，围绕宪法草案开展公开社会讨论具有重要意义。她指出，哈萨克斯坦在推进国家治理体系改革过程中，积极吸纳社会各界参与，展现出较高程度的开放性和透明度。同时，她还就新设立的“人民理事会”制度职能以及未来“库鲁尔泰”（议会）的权限等问题提出了关注。

    德国外交部前国务秘书、德国前驻外大使汉斯-弗里德里希·冯·普洛茨也参与了讨论。他表示，2022年实施的一系列改革是构建更加平衡政治体系的重要一步，而新的宪法草案则是在这一方向上的合理延续。他同时指出，哈萨克斯坦在应对新的全球挑战的同时，也在努力保持国家发展的稳定性与连续性。

    Фото: Сыртқы істер министрлігі

    与会者普遍认为，即将举行的全民公投将成为哈萨克斯坦政治发展中的重要阶段，有助于进一步巩固民主制度、提升国家治理效率，并推动国家实现持续进步发展。

    总体来看，与会专家一致指出，在新的地缘政治环境下，哈萨克斯坦正迈入巩固国家独立和推动国家发展的新阶段。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 哈萨克斯坦与欧盟 外交 德国 宪法改革
