哈萨克斯坦举行首届库鲁尔泰议会选举 海内外选民踊跃投票

（哈萨克国际通讯社讯）8月23日，哈萨克斯坦历史上首次举行库鲁尔泰议会选举。全国各地区投票站当天陆续开放，海外投票也随着时区变化由东向西展开。共有545名候选人角逐首届库鲁尔泰议会145个议席。

哈萨克斯坦境内投票从当天7时开始，将持续至20时。全国共设10423个投票站，其中79个设在哈萨克斯坦驻全球61个国家的外交机构。

当天恰逢星期日，但投票开始后的最初几个小时，各地投票站并未呈现通常周日清晨的宁静景象。投票站开放后，选民陆续前来投票，一些投票站很快排起队伍。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

前来投票的既有个人，也有全家共同前来的选民，还有以集体形式前往投票站的单位职工。

对哈萨克斯坦而言，这是具有历史意义的一天。哈萨克斯坦公民首次通过选举产生新的代表机构——首届库鲁尔泰议会。

Фото: акимат области Ұлытау

哈萨克斯坦境内还有100多个投票站从当天6时起提前开放。在军事单位、偏远及交通不便地区、偏远牧区、连续生产企业、疗养休闲机构、住院医疗机构、轮班工作场所以及临时隔离人员所在的专门机构等地设立的部分投票站，如果列入选民名单的所有选民均已完成投票，选举委员会可提前宣布投票结束。这类投票站共有625个。

从116岁老人到18岁青年：不同年龄选民参与投票

此次选举中，不同年龄选民参与投票的场景受到关注。

在乌勒套州克孜勒扎尔村，116岁的图伊梅古丽·铁米尔巴耶娃（Түймегүл Темірбаева）参加投票并作出自己的选择。她出生于1910年，被认为是哈萨克斯坦目前年龄最大的公民。

Фото: акимат области Ұлытау

图伊梅古丽一生大部分时间都奉献给家庭和劳动，曾与丈夫阿亚兹拜·铁米尔巴耶夫共同从事养马业，如今已有15名孙辈和25名曾孙辈。

完成投票后，她为国家和年轻一代送上祝福。

“愿我们的子孙平安健康，愿国家和平安宁，愿祖国拥有光明的未来。”她说。

Фото: Ұлытау облысы әкімдігі

今年举行共和国全民公投时，图伊梅古丽也曾通过流动票箱参加投票。

而在西哈萨克斯坦州乌拉尔市，18岁的大学生拉米尔·杰梅舍夫（Рамиль Демешев）第一次行使自己的选举权。

拉米尔目前就读于马汉别特·乌捷米索夫西哈萨克斯坦大学，是英语教师专业二年级学生。

“我今年18岁。今天是我第一次参加投票，我已经作出了自己的选择。”他说。

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当地还有一名70多岁的选民库拉什·托格兹巴耶娃（Күләш Тоғызбаева）成为当天较早前往投票站的选民之一。

在乌拉尔市，当地国民警卫队官兵也从清晨开始参加投票。完成投票后，部分官兵随即投入维护城市公共秩序和保障居民安全的执勤任务。

Фото: Алматы облысы әкімдігі

百万选民在阿拉木图州参加投票

在阿拉木图州，683个投票站当天7时开始工作，超过104万名公民拥有投票权，其中14104名年满18岁的年轻人首次获得参加选举投票的资格。

在州府库纳耶夫市第956号投票站，哈萨克斯坦国歌奏响后，投票正式开始。

Фото: Алматы облысы әкімдігі

库纳耶夫市荣誉市民阿曼格尔德·别斯帕耶夫（Амангелді Беспаев）成为较早抵达投票站的选民之一。这位老人按照哈萨克传统，在投票前为现场民众送上祝福，并呼吁大家在这一对国家具有重要意义的时刻作出自己的选择。

“愿我们的国家不断繁荣！愿我们今天作出的选择造福子孙后代。祝所有同胞平安、团结、幸福。”他说。

Фото: Алматы облысы әкімдігі

此次选举还特别关注特殊需求群体的投票条件。阿拉木图州共有2122名有特殊需求的选民可以参加投票。相关投票站配备了专用投票间、无障碍坡道、触觉指示设施和无障碍信息资料。因身体状况无法自行前往投票站的选民，可依法申请在居住地投票。

Фото: Александр Павский / Kazinform

哈萨克斯坦中央选举委员会共认证来自42个国家和13个国际组织的777名国际观察员，对此次选举进行观察。

海外投票由东向西展开

受时差影响，韩国首尔和日本东京的投票站成为最早开放的一批海外投票站。两地投票站均于当地时间7时，即阿斯塔纳时间3时开始工作。

在韩国首尔，韩国大学学生阿扎尔·卡里姆扎诺娃（Ажар Кәрімжанова）成为首批参加此次选举投票的哈萨克斯坦公民之一。

Фото: МИД РК

卡里姆扎诺娃表示，她已在韩国生活3年，目前正在韩国大学学习。作为哈萨克斯坦公民，她不希望置身于关系国家未来的重要社会政治进程之外。

“参加选举不仅是每一名公民的宪法权利，也是公民的责任和义务。我们的选择会直接影响国家的未来，今天作出的决定将决定明天哈萨克斯坦的发展方向。因此，年轻人表达自己的意见、积极参与国家社会政治生活非常重要。”她说。

在日本东京，正在筑波大学学习公共政策专业的哈萨克斯坦公民阿利舍尔·阿济姆巴耶夫（Әлішер Әзімбаев）则以哈萨克传统“比”（би）的形象前往投票。“比”在哈萨克传统社会中代表着公正、法治与智慧。

Фото: МИД РК

阿济姆巴耶夫表示，历史上的库鲁尔泰是讨论和决定国家重大事务的国民议事形式。

“我认为，新成立的库鲁尔泰将延续这一传统，成为一个与人民互动、解决国家重大问题的现代政治机构。”他说。

随后，设在哈萨克斯坦驻北京大使馆以及驻上海、西安和香港总领事馆的投票站也陆续开放。

中国境内4个投票站于北京时间7时正式开始工作，投票持续至20时，即阿斯塔纳时间4时至17时。居住或临时停留在中国境内的哈萨克斯坦公民均可前往相应投票站行使选举权。

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

此后，马来西亚、新加坡、印度尼西亚和越南等国的投票站也相继开放。

按照安排，设在哈萨克斯坦驻美国旧金山总领事馆的投票站将于阿斯塔纳时间19时开放，成为当天最后开放的海外投票站之一。

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

受当前军事和政治局势影响，设在哈萨克斯坦驻伊朗和乌克兰使馆的投票站停止工作；驻埃塞俄比亚使馆投票站则因没有选民而不开放。

7个政党角逐145个议席 全国共有10423个投票站开放

今年7月1日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）签署关于举行哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议会选举的总统令。

哈萨克斯坦全国共有10423个投票站开放，其中包括设在全球61个国家的79个海外投票站。

据哈萨克斯坦中央选举委员会数据，选民名册中共登记了12561644名在常住地完成常住登记的公民。

此次选举共有来自7个政党的545名候选人，角逐库鲁尔泰议会145个议席。

根据抽签结果，各政党在选票上的排列顺序如下：

公正党（Әділет）——186名候选人； 全国社会民主党（ЖСДП）——33名候选人； 巴伊塔克绿党（Baytaq）——47名候选人； 哈萨克斯坦人民党（Қазақстан Халық партиясы）——72名候选人； 乡村党（Ауыл）——69名候选人； “光明道路”民主党（Ақ жол）——63名候选人； 共和国党（Respublica）——75名候选人。

选票还为选民设置了“反对所有候选政党”的单独选项。

545名候选人中，包括172名女性和373名男性；其中有19名残障人士候选人，另有74名候选人年龄在35岁以下。所有候选人的平均年龄为45.4岁。

哈萨克斯坦政府从政府储备金中拨款343亿坚戈，用于组织此次选举。

Фото: Министерство культуры и иинформации РК

随着哈萨克斯坦境内投票全面展开，以及海外投票从亚洲逐步向欧洲和美洲方向推进，从116岁的高龄老人到刚刚获得选举权的18岁青年，从国内各地区居民到身处海外的留学生和其他哈萨克斯坦公民，不同年龄、不同地区的选民正在通过投票参与首届库鲁尔泰议会的组建。