布鲁塞尔举行圆桌会议介绍哈萨克斯坦新宪法

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦驻比利时王国大使馆举办的“Shanyraq Dialogue”对话平台框架下，一场以哈萨克斯坦新宪法生效为主题的圆桌会议日前在布鲁塞尔举行。

哈萨克斯坦驻比利时王国特命全权大使罗曼·瓦西连科（Роман Василенко）在致辞中表示，新宪法的生效是开启哈萨克斯坦政治现代化新阶段的历史性事件。他指出，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对布鲁塞尔进行正式访问恰逢这一重要时刻，具有象征意义，表明哈萨克斯坦国内改革与同欧盟战略伙伴关系的发展紧密相连。

他表示，新宪法为进一步巩固哈萨克斯坦的民主制度和法治原则，并深化与欧盟的合作奠定了坚实基础。

作为活动主讲人，总统直属哈萨克斯坦战略研究所所长詹多斯·沙伊马尔达诺夫（Жандос Шаймарданов）对哈萨克斯坦新的宪法模式进行了分析解读。他表示，新宪法的生效标志着哈萨克斯坦政治和法律发展的新阶段正式开启。更新后的基本法是在广泛社会对话基础上制定而成，不仅确立了新的国家权力架构，也将人的权利、自由和尊严确立为国家的核心价值。

与会期间，各方重点讨论了宪法创新举措的具体落实、进一步完善立法体系以及确保改革可持续推进等议题。

詹多斯·沙伊马尔达诺夫表示，新宪法进一步强化了国家对公民的责任，巩固了公平正义、法治和社会和谐原则，同时明确了以人力资本、教育、创新和数字化转型为基础的新发展模式。

Фото: Kazinform / Арнур Рахимбеков

与会人士还围绕哈萨克斯坦宪法改革的实施情况、国家政治现代化前景以及进一步深化哈萨克斯坦与欧盟合作等问题交换了意见。

欧盟中亚事务特别代表爱德华兹·斯季普赖斯（Эдуардс Стипрайс）表示，系统推进哈萨克斯坦正在实施的制度改革具有重要意义。欧盟对外行动署中亚司司长迪特马尔·克里斯勒（Дитмар Крисслер）则表示，正如托卡耶夫总统访欧期间所指出的那样，欧洲方面支持哈萨克斯坦推进政治现代化的改革方向。

活动结束时，与会者一致认为，“Shanyraq Dialogue”平台仍将是哈萨克斯坦与欧洲伙伴围绕国家内部发展和国际合作重大议题开展开放专家对话的重要平台。

斯季普赖斯在接受哈通社记者采访时表示，尊重和遵守宪法对每一位公民都至关重要。

他说：“我想对哈萨克斯坦人民说，请在日常生活中、在人与人之间以及与政治人物交往时，以新宪法为准则。一切都掌握在哈萨克斯坦人民自己手中。”

他还表示，对于作为单一制国家的哈萨克斯坦而言，实行单院制议会体系将更加高效。他指出，两院制议会通常与国家历史背景或国家结构特点有关。例如，英国设有由贵族组成的上议院和由民选代表组成的下议院；德国则实行联邦议院和联邦参议院组成的两级议会制度，其中联邦参议院代表各联邦州的利益。

斯季普赖斯认为，自20世纪90年代初以来，哈萨克斯坦一直是单一制国家，而非联邦制国家，因此从政治角度来看，设立上议院并非绝对必要。优化国家治理体系并使其结构更加清晰，是一项正确且富有成效的举措。