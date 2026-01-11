中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    10:18, 11 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦女性登山家完成“七大洲最高峰”挑战

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦女性登山家阿娜尔·布拉谢娃日前正式完成“七大洲最高峰”挑战计划，成为哈萨克斯坦乃至整个中亚地区首位成功登顶世界各大洲最高峰的女性登山者，载入地区登山史册。

    布拉谢娃通过个人社交媒体平台分享了这一喜讯。随着她近日成功登顶位于南极洲的文森峰，这一历时两年的登山计划圆满收官。

    ——这是一次跨越两年的旅程，也是“七大洲最高峰”项目的终点。作为哈萨克斯坦及中亚地区首位完成这一挑战的女性，此刻内心充满复杂而深刻的情感，难以用语言完全表达，-布拉谢娃在感言中表示。

    在过去两年时间里，这位意志坚定的登山家凭借顽强毅力，先后成功登顶珠穆朗玛峰（亚洲，海拔8848米）、阿空加瓜山（南美洲，海拔6962米）、迪纳利山（北美洲，海拔6194米）、乞力马扎罗山（非洲，海拔5895米）、厄尔布鲁士山（欧洲，海拔5642米）、文森峰（南极洲，海拔4897米）以及查亚峰（卡兹登兹金字塔， 大洋洲，海拔4884米）。

    值得一提的是，布拉谢娃的登山成就长期受到国家层面的关注。2024年6月1日，哈萨克斯坦总统哈斯穆—卓玛尔特·托卡耶夫曾在阿拉木图亲切接见她，对其作为哈萨克斯坦历史上首位成功登顶珠穆朗玛峰的女性给予高度评价，并致以崇高敬意。

    【编译：阿遥】

