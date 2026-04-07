央行将发行2026年世界杯纪念银币

国家银行表示，纪念币具体发售时间将另行通过官方网站公布。

据介绍，该纪念币由德国钱币公司MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze（MDM）参与设计与开发。该公司拥有国际足联授权，可发行2026年世界杯相关纪念币。2026年世界杯为历史上第23届赛事，将首次由加拿大、美国和墨西哥三国联合举办，参赛球队数量也将首次扩大至48支。

纪念币背面上方展示了三大主办国——加拿大、美国和墨西哥的国旗；中央为地球大陆图案及“FIFA WORLD CUP 26 TM”字样；下方为世界杯奖杯图案；两侧则配以足球及球员形象的设计元素。

该纪念币采用925纯银铸造，结合彩色印刷工艺并镀金处理。单枚重量为20克，直径37毫米，铸造质量为proof级，面值1000坚戈，总发行量为2000枚。其中1500枚面向哈萨克斯坦国内市场发行，另有500枚通过项目合作方MDM面向国际市场发行。

国家银行指出，该纪念币在哈萨克斯坦境内具有法定货币地位，可按面值用于各类支付，同时可在全国各银行进行存入账户、转账、兑换及找零等操作。

纪念币由哈萨克斯坦造币厂铸造完成。

【编译：木合塔尔·木拉提】