哈萨克斯坦央行宣布将基准利率上调至18%

据货币政策委员会发布的信息，受通货膨胀加剧、需求超供给以及积极财政政策背景下货币政策条件宽松的影响，价格过快上涨的风险加大。为稳定通胀趋势、防止价格失控，委员会决定采取果断措施。

报告显示，通胀压力显著上升。9月年化通胀率加速至12.9%（8月为12.2%），超出央行预期。食品价格快速上涨，主要受生产成本和进口价格攀升推动。服务类通胀（15.3%）因受监管服务（30.4%）及部分市场化服务价格上涨而贡献显著。非食品类通胀（10.8%）因燃料市场自由化措施持续推进而加速，其中燃料价格一年内上涨11.9%，9月单月上涨3.4%。

月度通胀率从8月的1.0%加快至1.1%。剔除基数效应和季节性因素的通胀指标分别升至1.2%（此前为1.1%）和1.3%（此前为1.2%），显示通胀具有持续性，价格动态的二次效应逐渐显现。公众对未来12个月的通胀预期居高不下且波动较大，市场专业参与者对今年的通胀预期从11.3%上调至12%。

委员会指出，外部通胀压力依然存在，尤其是全球食品市场风险加剧。近年肉类和植物油价格创纪录上涨，叠加活跃的国内出口，推高了内部价格。俄罗斯通胀虽相对较高但有放缓迹象，欧盟通胀保持稳定，欧洲央行因价格动态和经济活动的不确定性暂停调整利率。美国联邦储备系统则在温和通胀压力和宏观经济不确定性下，为支持就业而降低利率。

2025年1至8月，哈萨克斯坦经济增长加速至6.5%（2024年同期为3.7%），主要由运输仓储（+21.5%）、建筑（+18.1%）、贸易（+8.9%）、采矿（+9.6%）和制造业（+6.5%）驱动。经济增长集中于依赖预算扩张和内需的行业，需求超供给的迹象加剧，导致进口相应增加。消费信贷活跃和高通胀预期进一步推高了经济动能。

委员会表示，通胀风险主要源于内部因素，包括持续高企的内需、关税改革和燃料市场自由化的二次效应，以及包括增值税在内的税制改革带来的通胀压力。通胀显著加速、高通胀预期和实际有效汇率弱化导致货币政策条件大幅宽松，偏离了通胀稳定下降的预期轨迹。因此，委员会决定上调基准利率以收紧货币政策。

结合平衡金汇操作、调整实际有效汇率和引入微观及宏观审慎限制等措施，此举旨在稳定通胀动态和预期、维护坚戈资产价值并降低通胀加速风险。央行将继续密切评估通胀与反通胀因素的平衡及通胀放缓轨迹。若当前紧缩力度不足以稳定通胀，将考虑进一步收紧政策。

下一轮基准利率决定将于2025年11月28日12时（阿斯塔纳时间）公布，届时将基于实际数据和价格稳定风险评估作出决定。

【编译：木合塔尔·木拉提】