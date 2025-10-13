哈萨克斯坦银行数量将增加：新《银行法》促行业竞争与发展

据基扎托夫介绍，金融市场监管署与国家银行联合起草了新版《银行法》，其核心目标是提升银行行业的竞争水平。

“通过引入基础和综合许可制度，中小型银行将更容易进入市场，银行数量有望增加。这将进一步激发市场竞争，使银行产品和服务对个人和法人客户更加普惠。”他表示。

新法还将优化金融支持政策，减少对偿付能力不足银行的政府援助。今后，银行股东需自行承担相关损失，政府仅对具有系统重要性的银行提供支持。据悉，目前四家银行对国家的债务总额高达1.3万亿坚戈（约合23.7亿美元）。

根据新法，哈萨克斯坦将推动伊斯兰银行分支机构的发展。综合性银行可在现有许可框架内设立伊斯兰金融窗口，为公民提供符合伊斯兰金融原则的信贷服务。这一举措将进一步丰富金融市场产品，满足多样化需求。

新法还着重加强了对消费者权益的保护，旨在提升金融服务的透明度和公平性。预计该法案将于今年年底前正式通过，为哈萨克斯坦金融业的长远发展奠定坚实基础。

新《银行法》的出台不仅是哈萨克斯坦金融改革的重要一步，也反映了其致力于构建更具竞争力和包容性的金融生态的决心。随着中小银行的进入、伊斯兰金融的推广以及消费者保护的强化，哈萨克斯坦金融市场有望迎来更加蓬勃的发展，为经济注入新活力。

【编译：木合塔尔·木拉提】