哈萨克斯坦央行将基准利率维持在18.0%

央行表示，2025年全年通胀率为12.3%，符合此前预测。其中，食品价格对通胀贡献最大，食品通胀率达 13.5%。在食品结构中，肉类和油脂价格上涨主要受生产成本上升以及出口供应增加影响。

与此同时，受汇率阶段性走强影响，非食品通胀有所回落，降至 11.1%；在行政调控措施作用下，受管制的住房和公共服务价格涨幅放缓，付费服务价格涨速降至 12.0%。

2025年12月，月度通胀小幅加快至 0.9%，而核心通胀率仍维持在 0.8% 的相对高位。

央行指出，通胀仍主要形成于国内需求持续高于供给能力的背景下。关税改革以及燃料与润滑油市场自由化的二次效应，对通胀预期和价格形成产生了影响。

调查显示，居民对未来一年的通胀预期上升至14.7%，且波动性依然较高；市场专业参与者对 2026年通胀预期 亦上调至 10.8%。

尽管近几个月全球食品价格有所回落，但总体仍处于高位，谷物和食糖价格继续上涨。国际方面，俄罗斯在严格货币政策条件下通胀放缓，欧盟通胀持续下降；美国方面，美联储指出贸易政策带来的通胀风险上升，同时继续逐步下调利率。地缘政治紧张局势加剧，也可能推高不确定性并加重通胀压力。

在经济增长方面，2025年哈萨克斯坦GDP同比增长6.5%。交通运输、建筑、贸易，以及采矿业和制造业均保持较快增长势头。

央行认为，促通胀风险主要来自国内因素，包括需求增长快于供给、受管制价格和燃料价格上涨带来的长期二次效应。此外，拟议中的大规模准财政刺激措施在形式和参数上的不确定性，可能削弱财政整固的抑通胀效果。风险亦与增值税上调、扩大纳税人范围的税制改革，以及企业在未来几个季度内的适应过程有关。

同时，抑通胀因素包括：保持相对偏紧的货币政策立场、无担保消费信贷增速放缓（2025年前11个月增幅为 7.3%）、通过提高最低准备金率回收过剩流动性、“回旋式”黄金购买操作，以及坚戈汇率走强等。

在货币政策展望方面，央行指出，通胀走势及风险平衡总体符合预测判断。但在外部不确定性、税制改革影响尚未明朗，以及自今年第二季度起住房公用事业费率和燃料价格可能再次上调的背景下，央行将继续采取审慎、稳健立场。基于此，基准利率在2026年上半年结束前维持在当前水平的可能性较高。

央行强调，将持续监测价格动态，并评估2026—2028年宏观经济稳定与民生改善联合行动计划以及各项控通胀措施的实施效果。货币政策委员会下一次基准利率决议将于 2026年3月6日12:00（阿斯塔纳时间）公布。

【编译：达娜】