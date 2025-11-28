哈萨克斯坦央行宣布将基准利率维持在18%不变

央行表示，此次决定基于最新预测轮结果、主要宏观经济指标的更新评估以及当前通胀风险的总体平衡情况。

根据数据显示，2025年10月的年度通胀率为12.6%（9月为12.9%）。食品价格涨幅加快至13.5%（此前为12.7%）；非食品商品涨幅升至11%（此前10.8%）。受受管制的住房和公共服务价格行政下调影响，服务类通胀放缓至12.9%（此前15.3%）。

央行指出，高通胀态势仍在持续，主要由稳定且超出供给能力的内需推动。部分商品市场供需失衡、进口成本上升以及企业生产成本增加，使食品通胀继续成为总体通胀的主要贡献因素。非食品通胀方面，则观察到燃料与药品价格出现明显上涨。

10月份的月度通胀显著放缓至0.5%，但核心通胀仍维持在1%的较高水平，折算成年化约为12.2%。从消费篮子结构看，约80%的商品和服务价格涨幅仍高于央行设定的5%目标区间，显示价格压力广泛且持续。央行认为，财政扩张、加速的准财政刺激以及增强的消费需求共同强化了通胀上行动态。

此外，央行更新了2025—2027年通胀预测：

2025年通胀预计为12–13%；

2026年预计为9.5–12.5%；

到2027年预计将放缓至5.5–7.5%。

【编译：达娜】