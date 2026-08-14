阿拉木图举行欧亚经济联盟农工业政策委员会第七次会议

出席会议的还有欧亚经济委员会执委会委员兼工业与农工综合体部长戈阿尔·巴尔谢江、俄罗斯农业部长奥克萨娜·卢特、亚美尼亚经济部长格沃尔格·帕波扬、白俄罗斯农业与食品部部长尤里·戈尔洛夫、吉尔吉斯斯坦部长会议副主席兼水资源、农业和加工业部长埃尔利斯特·阿坤别科夫，以及伊朗农业吉哈德部副部长阿克巴尔·法特希。

萨帕若夫在开幕致辞中表示，农工综合体对于欧亚经济联盟各国而言，仍是保障粮食安全、推动经济增长和促进农村地区发展的战略性产业。

“当前，重要的是从农业政策协调转向具体联合项目的实施，涵盖投资、精深加工、技术引进、科研开发以及新生产链建设等领域。这将有助于创造更多附加值，提升联盟成员国产品的竞争力。”萨帕若夫说。

目前，哈萨克斯坦农工综合体保持稳定发展。过去五年，该领域优惠融资规模增长10倍，2025年达到约30亿美元，2026年预计投入约40亿美元。2025年农业总产值增长5.9%，达到约200亿美元。下一阶段，哈萨克斯坦的战略目标是将农业总产值提高一倍。

目前，哈萨克斯坦小麦年产量稳定在1800万吨以上，粮食总产量约2700万吨；大牲畜存栏量达到800万头，小牲畜2100万头，马460万匹，家禽4910万只。

与此同时，哈萨克斯坦农产品出口潜力持续释放。过去五年，农产品出口额翻了一番，超过70亿美元。上一销售年度，哈萨克斯坦出口粮食1530万吨，同比增长70%，创近20年来最高纪录。

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目前，哈萨克斯坦农产品已出口至全球70多个国家和地区。

2026年5月，世界动物卫生组织正式承认哈萨克斯坦为无口蹄疫清洁区，该决定得到该组织193个成员国一致支持，为哈萨克斯坦进一步扩大农产品出口创造了新的机遇。

欧亚经济委员会执委会委员兼工业与农工综合体部长戈阿尔·巴尔谢江表示，欧亚经济联盟农业领域保持积极发展势头。2025年，联盟农业总产值达到1675亿美元，成员国相互贸易额增长25%，粮食自给率达到93.5%。她指出，进一步加强政策协调、共同应对潜在风险，是巩固联盟粮食安全和维护内部市场稳定的重要条件。

俄罗斯农业部长奥克萨娜·卢特则表示，委员会已成为各方就农业政策重点问题开展交流的重要平台。她同时强调，加强科研合作、集中联盟成员国科研力量，将有助于推动农业创新成果转化和提高产业整体效率。

与会各方认为，共同开展科研和试验设计、推进农工综合体合作项目，是当前具有较大发展潜力的合作方向。吉尔吉斯斯坦方面建议进一步把工作重点放在合作项目实施、种子产业和畜牧育种等领域；亚美尼亚方面则认为，深化联盟框架内合作有助于扩大相互贸易、形成新的生产链并吸引更多投资。

加强投资和产业协作成为本次会议的重要议题之一。

数字化转型也被列为会议专门议题。哈萨克斯坦表示愿分享相关经验，推动联合研发数字化解决方案，并积极探索人工智能技术在农业领域的应用。

目前，哈萨克斯坦农业用地已实现100%数字化，面向农户的国家扶持措施均已实现电子化办理。在欧亚经济联盟框架内，植物检疫证书数据交换已实现电子化运行，哈萨克斯坦与俄罗斯国家信息系统的整合也已在欧亚经济委员会平台通过国际测试。

哈萨克斯坦建议，在植物种植和畜牧业领域开展人工智能应用试点，为相关数字化解决方案今后在联盟范围内推广积累经验。

作为一体化进程中的又一项实用工具，仓单制度已于2026年7月1日起生效。该机制允许农户以粮食及其他农产品作为抵押获得贷款。下一步重点是推动这一机制在实践中的全面应用。

与会各方还审议了进一步统一种子产业相关法律规范，以及联合实施2026至2030年科研和试验设计项目等议题。

集中联盟成员国科研力量，有望推动育种领域协同发展，提高农业生产效率，加快资源节约型技术应用，增强农业应对气候变化的能力，并进一步推动行业数字化转型。

会议还讨论了由吉尔吉斯斯坦倡议起草的《欧亚经济联盟框架内清真产品互认程序协议》。与会各方认为，统一相关标准和程序有助于减少行政壁垒、提高审批透明度、扩大相互贸易，并为生产商进入国际清真产品市场创造更多机会。

会议总结时，萨帕若夫强调，欧亚经济联盟一体化进程最终应当转化为成员国政府和企业能够切实感受到的经济成果。

“各国都拥有较大的生产、投资和科研潜力。下一阶段的任务，是更加有效地整合这些优势。联合项目应当转化为创造新附加值、保障粮食安全、扩大销售市场和提升联盟产品国际竞争力的实际动力。”他说。

与会各方支持相关会议纪要和决议。下一年度，欧亚经济联盟农工业政策委员会主席国将由吉尔吉斯斯坦担任。

据此前报道，欧亚经济联盟农工业政策委员会第七次会议各代表团成员，12日实地考察了阿拉木图州重点农业工业企业，并详细了解相关企业的生产运营情况。