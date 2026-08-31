佐治亚银行计划进军中亚市场 瞄准哈乌大型银行

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据斜体字网站报道，格鲁吉亚领先金融机构——佐治亚银行（Bank of Georgia）计划进军中亚市场。该行的主要目标，是收购哈萨克斯坦或乌兹别克斯坦一家大型银行。该集团首席执行官阿尔奇尔·加切奇拉泽在接受彭博社采访时透露了这一消息。

该银行母公司Lion Finance Group Plc始终坚持将数字技术作为发展重点的战略。

该集团的业务布局并不局限于中亚市场，未来还计划进入波罗的海国家和巴尔干国家的金融市场。2024年，该集团收购了亚美尼亚最大的金融机构之一亚美尼亚银行‌（Ameriabank），并由此积累了海外市场拓展经验。

加切奇拉泽表示，小型银行并不在集团的考虑范围之内。作为投资者，他们只会关注在当地市场排名前三、或处于第一梯队的大型银行。

目前，Lion Finance Group Plc市值达到58亿英镑（约合79亿美元），过去五年其股票价格累计上涨740%。

如今，该集团已成为欧洲最具盈利能力的金融机构之一。分析人士预计，到本十年结束前，集团旗下银行数量有望增至五家。

值得一提的是，2026年上半年，共有66526名哈萨克斯坦公民前往格鲁吉亚，较去年同期增长6%。格鲁吉亚国家旅游管理局数据显示，按访问人数计算，哈萨克斯坦在各客源国中排名第七，仅次于俄罗斯、土耳其、亚美尼亚、以色列、阿塞拜疆和乌克兰。