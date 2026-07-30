哈萨克斯坦女性就业人数超过450万

（哈萨克国际通讯社讯）2026年第一季度，哈萨克斯坦女性就业人数达到452.71万人，较去年同期增加4.26万人，增长0.9%。

据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局数据，在就业人口抽样调查中，360.2万名女性为受雇人员，占女性就业人口的79.6%；另有92.51万人为自主就业人员，占20.4%。

从行业来看，教育领域仍是女性就业人数最多的行业，共有90.22万名女性从业，占女性就业人口总数的19.9%。

批发和零售业位居第二，女性从业人员为87.76万人，占19.4%；医疗卫生和社会服务领域位居第三，共有42.63万名女性从业，占9.4%。

此外，工业领域女性就业人数为38.81万人，占8.6%；农业、林业和渔业女性就业人数为35.12万人，占7.8%。

从同比增幅来看，女性就业增长最明显的是房地产行业，同比增长25.7%；行政和辅助服务业增长21.9%；交通运输和仓储业增长16.2%；工业增长7.6%。

从地区来看，卡拉干达州女性就业人数同比增长7.8%，增幅最为明显；阿克托别州增长6.5%，阿拉木图市增长6.3%，突厥斯坦州增长6.1%。

哈萨克斯坦大多数就业女性生活在城市地区，城市女性就业人数达到300.85万人。