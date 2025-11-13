阿拉木图打造“步行可达”新模式：阅读成为城市生活的一部分

图书馆在市民生活中的社会意义不断提升。根据2025年前11个月的数据，已有超过280万名居民将图书馆作为阅读、学习和交流的场所。

目前，阿拉木图共有37家图书馆，其中28家隶属于阿拉木图图书馆体系，另外9家为全国性图书馆。此外，市内各高等院校也都配备了自己的图书馆。

Фото: Алматы әкімдігі

全市有3家图书馆实行24小时开放制度，分别是阿拉套创意中心、穆赫塔尔·阿乌埃佐夫图书馆和江布尔·扎巴耶夫青少年图书馆。

根据“步行可达图书馆”原则，阿拉木图已设立26个自助图书服务站。这些服务站设在人流密集的商场、众创空间和地铁站等场所，每月新增注册读者约300人，月借阅量达420册。计划在今年年底前再增设6个服务站。

为保障所有市民平等享受图书馆服务，阿拉木图还为行动不便的残障人士推出免费送书上门服务。这一项目由市政府与Yandex Qazaqstan公司合作实施。

Фото: Алматы әкімдігі

此外，契诃夫市立中央图书馆、江布尔·扎巴耶夫青少年图书馆、哈萨克斯坦作家图书馆、阿拉套创意中心、穆赫塔尔·阿乌埃佐夫图书馆以及第14、第45图书馆分馆等七家图书馆设有专为视障及盲人读者打造的特别区域，配备布莱叶盲文系统和音频界面。

在数字化方面，阿拉木图图书馆体系也取得了显著成果。官方网站 www.almatylibrary.kz 已正式上线，用户可在线访问电子阅览室、进行虚拟3D导览、办理借书证和预约送书服务。目前，网站收录出版物共30,451种，其中13,127种为今年新增，占总藏书量的61%（共49,492个书名）。将所有藏书数字化的工作仍在持续推进中。

Фото: Алматы әкімдігі

此外，第6图书馆分馆设有专门的修复实验室，负责珍稀文献的修复与保存。目前已修复300余册图书，其中包括32册珍贵稀有出版物。

Фото: Алматы әкімдігі

如今，阿拉木图的图书馆体系以现代化的基础设施、包容性的服务理念和创新的数字化方案，已成为城市文化与教育生活中不可或缺的一部分。经过全面升级的图书馆不仅是阅读空间，更是创意与交流的中心。

【编译：阿遥】