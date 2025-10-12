青年夫妻骑行两千五百公里：和平时代的壮举

他们从霍尔果斯边境入境哈萨克斯坦，大约一个月后抵达阿拉木图。如今，他们正在穿越卡拉干达州，行程总距离超过2500公里。

听到“血亲同胞”骑马远道而来消息，路上的人们纷纷出来迎接，摆上餐桌，热情地欢迎他们。村民们兴奋不已，纷纷称他们为“现代的克兹吉别克和托列根”。那些没能见到这对远行夫妇的人纷纷在社交媒体上表达祝福，祝愿他们一路平安。

Фото: Kazinform

这段旅程重新唤起了“客人是上帝”的理念

的确，如今骑马长途跋涉究竟算不算壮举？哈萨克斯坦人民为何如此热情地欢迎这对夫妇？以前，也有很多同胞从阿勒腾和塔城出发，步行或骑自行车到达阿斯塔纳。但他们并没有受到如此热烈的欢迎。

马是哈萨克人的灵魂。我们知道，马是哈萨克人备受尊崇的伙伴，其品质根植于他们的血液之中。大概没有一个哈萨克孩子不会聆听，并被马的嘶鸣所感动。

这对夫妇身着民族服装，策马沿着祖先昔日走过的道路前行，仿佛将我们昔日的游牧英雄带到了我们眼前，仿佛唤醒了游牧民族、哈萨克人民独有的、根植于我们血脉深处的精神。

哈萨克民族游牧时期，亲戚们会骑马互访：侄子去叔叔家，丈夫去岳父岳母家，女儿去娘家。人们会用酸奶、沙拉普和马奶迎接远道而来的旅人，为他们解渴，然后说一声“客人是上帝”，宰杀一只羊，在家伺候他们。

Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

接待这对夫妇的人们表明，我们民族的热情好客从未消亡。社交媒体上有人留言说：“这就是待客之道。” 其中一条留言如下：

- 这对夫妇的故乡之旅非常精彩。至少可以说，这是一次难忘的经历。这是一次将载入史册的历史性事件。哈萨克人民的英雄儿女，太棒了，祝你们幸福！

老人为何哭泣，民众为何激动？

许多人目睹了那些牵着马缰的老者，他们正远远地等待着骑马的年轻夫妇，他们泪流满面，就像看到克兹吉别克和托列根那样。这些老者​​为何哭泣？

也许他回想起了过去残酷的岁月，那段岁月夺走了他骑着的马，削弱了他的勇气，扼杀了他的斗志；也许他回忆起了自己骑马的青春岁月；也许他钦佩那些骑马穿越广阔草原的年轻人的勇气。

Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

社交媒体上的人们写道，他们和这些老人一样激动，眼含热泪：

- 这是一位怀念真正的哈萨克人传统生活的老人。他年轻时亲眼目睹了那种生活，看到这些夫妻，看到哈萨克人的正常生活，深受启发。-有网友留言道。

和平时代的英雄

库安别克和加依娜是一对夫妇，是中国塔城地区人。他们结婚已有12年，育有两个儿子。库安别克从事畜牧养殖和马匹训练，加依娜则经营化妆品生意。

两位旅行者渴望将古老的马背生活方式与现代生活联系起来。据他们所说，这不仅仅是一次体育或文化之旅，更是一次旨在加强两国友好关系的象征性活动。

Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

哈通社记者联系了著名公众人物、作家、记者、公关人员兼纪念碑《库拉格尔》作者萨德别克·图格勒，了解他对年轻人骑马长途旅行，以及当今哈萨克斯坦马匹耐力的看法。

- 我称这些年轻人为当今和平时代的英雄。骑马长途跋涉并非易事。尤其是我们的妹妹，展现了一位真正的哈萨克女孩的坚韧。他们来这里是为了游览这片土地，这真是一件特别的欢迎、一件令人欣喜的事，也是当今年轻人的榜样。我谨向这对夫妇表示感谢。-他说。

此外，作家还高度评价了哈萨克马种的耐力。他同时还表示，这对年轻夫妇向大家展示了真正的哈萨克马种。

Фото:Кейіпкердің жеке мұрағатынан

按照边境规定，他们把一路骑到霍尔果斯的马匹留在了那里，并从哈萨克斯坦买了两匹马。库安别克讲述了他如何为这次长途旅行挑选马匹。

- 我提前来到这里，亲自挑选了这些马匹。我尽可能地观察了马匹的训练和体能状况。我亲自为它们提供每日饲料和干草，并观察它们的休息和行为。现在我们每天骑行约50公里，有时甚至需要长途跋涉才能到达目的地。这些马匹赢得了我们的信任，也证明了哈萨克马的强悍。凭借其良好的步态和耐力，它们已经成为我们可靠的伙伴和僚机。-他说。

据悉，这不是这对年轻夫妇的第一次长途旅行。2021年，他们从新疆出发，骑马骑行约4000公里，最终抵达了北京。

Фото: жолаушы

Фото:Кейіпкердің жеке мұрағатынан

【编译：小穆】