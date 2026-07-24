哈摩首次举行商务理事会会议 拓展双边经贸合作

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦—摩洛哥商务理事会首次会议日前在摩洛哥举行。这是两国双边关系史上首次召开商务理事会会议，旨在进一步加强企业间联系，拓展投资与贸易合作。

哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫、摩洛哥企业总联合会主席迈赫迪·塔齐、哈萨克斯坦驻摩洛哥大使绍列库尔·赛劳克兹，以及哈摩商务理事会双方联席主席——摩洛哥企业总联合会经济委员会主席德里斯·贝诺马尔和哈萨克斯坦对外贸易商会主席穆拉特·卡里姆萨科夫出席会议。来自两国政府部门、发展机构及多个行业企业的代表参加了活动。

会议期间，库安特洛夫与塔齐举行会谈，双方围绕加强两国工商界直接联系、推动联合项目实施等议题交换意见。

库安特洛夫在致辞中表示，自哈萨克斯坦驻摩洛哥大使馆五年前设立以来，两国合作不断深化。去年，哈萨克斯坦外交部长首次访问摩洛哥，随后哈萨克斯坦议会议长也访问摩洛哥。此次大型企业代表团赴摩参会，标志着两国经贸合作迈入新阶段。他表示，相信商务理事会将成为两国企业开展直接对话的重要平台，为吸引投资、深化产业合作和扩大双边贸易注入新动力。

与会代表重点讨论了农业、工业、物流、金融科技和投资等领域合作前景，并同意通过相关专业工作组继续推进务实合作。

会议期间，多家哈萨克斯坦和摩洛哥企业介绍了各自业务以及两国投资和出口潜力，并围绕互利合作开展对接，为后续商务洽谈奠定基础。

活动现场还举办了哈萨克斯坦产品展览，摩洛哥企业代表了解了哈萨克斯坦特色产品，并探讨扩大贸易合作的可能性。

塔齐表示，摩洛哥地处非洲、欧洲和阿拉伯世界交汇处，是连接非洲和欧洲市场的重要门户；哈萨克斯坦则是进入中亚市场的重要通道。双方在化肥生产、农业、物流、基础设施、能源、数字技术和人工智能等领域合作潜力巨大。他指出，成立商务理事会符合摩洛哥企业总联合会加强与中亚市场合作的发展战略。

会议结束后，双方表示，将把商务理事会打造成为两国工商界开展常态化交流与合作的重要平台，不断深化双边经贸关系。