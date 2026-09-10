央行：哈萨克斯坦居民坚戈储蓄意愿增强

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家银行在最新货币政策报告中公布多项专题研究，内容涉及居民储蓄结构、坚戈汇率对物价的影响，以及阿斯塔纳轻轨交通系统（LRT）对周边住房价格的影响。

报告显示，哈萨克斯坦居民对以坚戈储蓄的兴趣持续上升。各主要类别的坚戈存款数量均有所增加，其中中等和大额存款数量增长最为明显，增至此前的6.3倍。定期存款和储蓄存款占比也显著提高。

国家银行认为，这一趋势表明居民对本国货币的信心正在增强。

另一项研究显示，哈萨克斯坦国内物价对坚戈汇率波动的敏感度有所下降。汇率变化仍然会较快传导至进口商品价格，而对国产商品价格的影响则相对缓慢。

与此同时，部分贸易企业会通过压缩利润率来吸收成本上涨，从而在一定程度上减轻汇率波动对终端消费价格的影响。

国家银行还研究了阿斯塔纳LRT对住宅价格的潜在影响。结果显示，“机场—永恒之国大道（Mangilik el）”路段附近的房价上涨较为明显，在部分区域，公寓价格涨幅比距离车站较远地区高出8%至10.5%。

不过，国家银行指出，目前尚未发现住宅距离LRT车站远近与房价涨幅之间存在明确的直接关系。

此前数据显示，哈萨克斯坦居民存款总额约为30万亿坚戈，其中约5.9万亿坚戈以外币形式持有。

哈萨克斯坦国家银行此前已将基准利率下调至16.25%。