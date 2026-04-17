突厥投资基金加入世行RAMP网络 五国合作平台接轨国际顶尖实践

根据双方在华盛顿签署的协议，突厥投资基金与世界银行达成了结构性长期合作伙伴关系。

加入该协作网络后，突厥投资基金将获准接触流动性管理、风险控制及国库管理领域的国际顶尖实践经验，并可利用世界银行提供的技术工具与全球专业知识。

与此同时，此次合作也将为突厥投资基金提供一个平台，以分享其作为区域性发展机构的实践心得。

突厥投资基金首席执行官拉米尔·巴巴耶夫表示，此次合作有助于为基金的国库管理职能奠定坚实基础。

世界银行代表豪尔赫·法米利亚尔则指出，突厥投资基金的加入，充分体现了该伙伴关系对投资者而言重要性的日益提升。

据悉，突厥投资基金于2024年5月正式启动运营，其初始法定资本定为5亿美元。

关于成立突厥投资基金的协议于2023年3月16日在安卡拉举行的突厥国家组织特别峰会期间签署。该基金的创始成员国包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其。

【编译：阿遥】