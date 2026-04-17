17:20, 17 四月 2026 | GMT +5
突厥投资基金加入世行RAMP网络 五国合作平台接轨国际顶尖实践
（哈萨克国际通讯社讯）突厥投资基金日前正式加入世界银行司库部的储备金咨询与管理伙伴关系（RAMP）项目网络。
根据双方在华盛顿签署的协议，突厥投资基金与世界银行达成了结构性长期合作伙伴关系。
加入该协作网络后，突厥投资基金将获准接触流动性管理、风险控制及国库管理领域的国际顶尖实践经验，并可利用世界银行提供的技术工具与全球专业知识。
与此同时，此次合作也将为突厥投资基金提供一个平台，以分享其作为区域性发展机构的实践心得。
突厥投资基金首席执行官拉米尔·巴巴耶夫表示，此次合作有助于为基金的国库管理职能奠定坚实基础。
世界银行代表豪尔赫·法米利亚尔则指出，突厥投资基金的加入，充分体现了该伙伴关系对投资者而言重要性的日益提升。
据悉，突厥投资基金于2024年5月正式启动运营，其初始法定资本定为5亿美元。
关于成立突厥投资基金的协议于2023年3月16日在安卡拉举行的突厥国家组织特别峰会期间签署。该基金的创始成员国包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其。
【编译：阿遥】