哈萨克斯坦女性人口达1048万 平均年龄34.1岁

根据年龄段划分，哈萨克斯坦女性人口呈现出结构较为均衡的梯度分布：

青少年（0—15岁）：占比29.1%；

中青年（16—60岁）：占比55.5%；

老龄人口（61岁及以上）：占比15.4%。

数据显示，哈萨克斯坦女性的平均年龄为34.1岁，整体呈现出较强的社会活力。同时，女性预期寿命已达到79.4岁，反映出医疗卫生水平的持续提升。

在地域分布方面，阿拉木图市以约120万女性居民位居首位；突厥斯坦州（约100万）、首都阿斯塔纳市（80.35万）和阿拉木图州（77.85万）紧随其后。

统计数据显示，女性在哈萨克斯坦就业市场中的参与度较高，占总就业人口的48%（约440万人）。其中：

在受雇职员中，女性占比达50%；

在自雇人员中，女性占比为45%；

特别值得关注的是，在个体工商户群体中，女性经营者占比达到50.8%，显示出较强的创业活力。

从就业行业分布来看，教育、贸易和医疗是哈萨克斯坦女性从业最为集中的三大领域：

教育行业：占比20%； 贸易行业：占比19%； 医疗卫生：占比10%。

此外，数据显示，35岁至44岁是哈萨克斯坦女性职业生涯最为活跃的阶段，该年龄段的从业女性人数达到130万，成为支撑国民经济各行业发展的重要力量。

【编译：阿遥】