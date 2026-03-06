中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:18, 06 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦女性人口达1048万 平均年龄34.1岁

    哈萨克国际通讯社讯）6日，国家统计局发布了国内女性人口的最新统计数据。数据显示，哈萨克斯坦女性人口总数已达到10,488,074人，在社会经济发展中发挥着举足轻重的作用。

    哈萨克斯坦女性人口达1048万 平均年龄34.1岁
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    根据年龄段划分，哈萨克斯坦女性人口呈现出结构较为均衡的梯度分布：

    • 青少年（0—15岁）：占比29.1%；
    • 中青年（16—60岁）：占比55.5%；
    • 老龄人口（61岁及以上）：占比15.4%。

    数据显示，哈萨克斯坦女性的平均年龄为34.1岁，整体呈现出较强的社会活力。同时，女性预期寿命已达到79.4岁，反映出医疗卫生水平的持续提升。

    在地域分布方面，阿拉木图市以约120万女性居民位居首位；突厥斯坦州（约100万）、首都阿斯塔纳市（80.35万）和阿拉木图州（77.85万）紧随其后。

    统计数据显示，女性在哈萨克斯坦就业市场中的参与度较高，占总就业人口的48%（约440万人）。其中：

    • 在受雇职员中，女性占比达50%；
    • 在自雇人员中，女性占比为45%；

    特别值得关注的是，在个体工商户群体中，女性经营者占比达到50.8%，显示出较强的创业活力。

    从就业行业分布来看，教育、贸易和医疗是哈萨克斯坦女性从业最为集中的三大领域：

    1. 教育行业：占比20%；

    2. 贸易行业：占比19%；

    3. 医疗卫生：占比10%。

    此外，数据显示，35岁至44岁是哈萨克斯坦女性职业生涯最为活跃的阶段，该年龄段的从业女性人数达到130万，成为支撑国民经济各行业发展的重要力量。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 人口 统计 就业人口 就业
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读